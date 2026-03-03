Val de recorduri de temperatură și fenomene extreme

El Niño determină creșterea semnificativă a temperaturii apei din Oceanul Pacific și contribuie la încălzirea suplimentară a planetei. În schimb, La Niña are un efect ușor de răcire.

Fenomenul este legat direct de temperatura apei din Pacific. În timpul dezvoltării El Niño, temperatura în partea estică a oceanului crește considerabil peste valorile obișnuite, ceea ce intensifică încălzirea globală. În cazul La Niña, apele sunt mai reci decât media.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, El Niño devine din ce în ce mai probabil și ar putea aduce o serie de anomalii meteorologice la nivel mondial.

Abateri de până la 2 grade Celsius peste medie

În ultimele luni, temperatura apei s-a menținut în general în limite normale sau ușor sub acestea. Situația urmează însă să se schimbe, iar în curând apele ar putea deveni semnificativ mai calde decât de obicei.

Pe timpul verii, abaterea ar putea ajunge la 1… 2 grade Celsius peste medie, iar potrivit unor prognoze chiar mai mult. Acest lucru ar putea însemna că El Niño care se apropie va fi unul puternic.

Climatologii și meteorologii consideră de mult timp că acest fenomen are capacitatea de a încălzi suplimentar planeta. În ultimele luni, deși a fost prezentă La Niña, care în mod normal răcește ușor clima, s-au înregistrat valuri intense de căldură.

Odată cu apropierea El Niño, care are potențial suplimentar de creștere a temperaturilor, există temeri reale că în următoarele luni se vor înregistra valori extrem de ridicate și vor fi doborâte numeroase recorduri termice. De asemenea, sunt așteptate și fenomene meteorologice periculoase.

El Niño afectează și vremea din Europa

El Niño din timpul verii influențează, printre altele, India, unde poate provoca secete severe.

Lipsa precipitațiilor apare și în Indonezia, în anumite zone din Australia, precum și în America Centrală și de Sud. Aceste fenomene sunt adesea însoțite de temperaturi foarte ridicate și valuri de căldură, iar condițiile extreme pot genera pagube de ordinul miliardelor.

El Niño afectează și vremea din Europa, aducând o serie de fenomene potențial periculoase, însă impactul este, cel mai probabil, mai redus decât în America, Australia sau sudul Asiei.

Fenomenul provoacă secete în Australia și sudul Asiei, în timp ce America de Sud se poate confrunta cu precipitații abundente record. Dacă El Niño se va prelungi și în timpul iernii următoare, scenariu care nu este exclus, sudul Africii și sudul Asiei s-ar putea confrunta cu secete și temperaturi ridicate.

În schimb, în estul Americii de Sud și în Statele Unite ar putea deveni mai ploios și considerabil mai rece.