Peste 60% șanse ca El Niño să apară în acest an

Potrivit specialiștilor de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), prin intermediul centrului său de prognoză climatică, există o probabilitate de 62% ca fenomenul El Niño să se formeze între lunile iunie și august.

El Niño forming by May, potentially becoming strong by August — new ECMWF seasonal modeling.



By the numbers:



• 22% chance of a super El Niño by August

• 80% chance of a strong event

• 98% chance of a moderate event



— Ben Noll (@BenNollWeather) March 6, 2026

El Niño reprezintă faza caldă a fenomenului climatic El Niño-Southern Oscillation (ENSO), un tipar natural care implică schimbări ale temperaturii apei și ale circulației atmosferice în zona tropicală a Oceanului Pacific. În timpul El Niño, apele mai calde se acumulează în partea estică a Pacificului ecuatorial, iar curentul jet se deplasează spre sud.

The recent CFS forecasts are "all-in" on a strong to very strong (or "Super" if that's your term) El Niño forming later this year.



This looks like an extremely classic atmospheric response too, with enhanced rising over the East/Central Pacific and enhanced sinking across the… — Andy Hazelton (@AndyHazelton) March 12, 2026

Acest lucru aduce, de regulă, condiții mai calde și mai uscate în nordul Statelor Unite, în timp ce regiunile de pe coasta Golfului Mexic și sud-estul SUA pot avea un risc crescut de inundații.

La Niña este pe cale să se încheie

În prezent, Oceanul Pacific tropical se află încă sub influența fenomenului La Niña, faza rece a ciclului ENSO, caracterizată prin temperaturi ale apei la suprafață cu cel puțin 0,5 grade Celsius sub media pe termen lung. Potrivit celui mai recent anunț al centrului de prognoză climatică al NOAA, La Niña ar urma să se încheie în următoarele săptămâni, pe măsură ce temperatura apei crește.

Fenomenul El Niño este declarat atunci când temperaturile apei de la suprafața oceanului ajung și rămân cu cel puțin 0,5 grade Celsius peste media pe termen lung.

Posibilitatea apariției unui „Super El Niño”

Dacă fenomenul El Niño se dezvoltă conform prognozelor, acesta ar putea deveni un „Super El Niño”, potrivit meteorologilor citați de AccuWeather. Un astfel de episod apare atunci când temperaturile apei de la suprafața oceanului depășesc cu cel puțin două grade Celsius media pe termen lung.

„Intensitatea este incertă, dar există posibilitatea apariției unui El Niño moderat până la puternic din toamnă și până în iarnă”, a declarat Paul Pastelok, meteorolog și principal prognozator pe termen lung pentru Statele Unite la AccuWeather.

Potrivit estimărilor AccuWeather, există aproximativ 15% șanse ca un „Super El Niño” să se dezvolte până la finalul sezonului uraganelor din noiembrie. În același timp, centrul de prognoză climatică al NOAA estimează o probabilitate de aproximativ o treime pentru apariția unui El Niño puternic între octombrie și decembrie, însă subliniază că intensitatea fenomenului rămâne „foarte incertă”.

Conform experților de la Severe Weather Europe (SWE), o încălzire puternică a suprafeței apelor tropicale din Pacific este în curs de desfășurare. Acest lucru sugerează că se apropie un eveniment puternic, care va atinge probabil statutul de „Super El Niño” până la sfârșitul anului 2026.

The Pacific is now ready for a large-scale transition, as a Super El Niño is now appearing in the 2026 forecasts after the cold La Niña phase collapses. This shift is set to already impact Summer 2026, but also the Atlantic Hurricane Season and the upcoming 2026/2027 Winter for… — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) March 12, 2026

Impactul asupra uraganelor și temperaturilor globale

Fenomenul El Niño tinde să intensifice activitatea uraganelor în centrul și estul Oceanului Pacific, dar în același timp reduce activitatea ciclonică în Atlantic, ceea ce duce, de obicei, la un sezon al uraganelor mai puțin activ în această regiune.

Ciclul ENSO generează, în medie, alternanțe între El Niño și La Niña la fiecare doi până la șapte ani. De obicei, fiecare fază durează între nouă și 12 luni, însă durata exactă poate varia.

Ultima perioadă în care planeta s-a aflat sub influența fenomenului El Niño a fost între mai 2023 și martie 2024. Atunci, episodul a fost aproape de nivelul unui „Super El Niño”, însă temperaturile apei nu au rămas suficient timp peste pragul necesar pentru această clasificare.

Ultimul „Super El Niño” confirmat a avut loc în perioada 2015–2016.

Posibile recorduri de temperatură în anii următori

Ultimul episod El Niño a contribuit la temperaturile record înregistrate în 2023 și 2024, iar anul 2024 este considerat în prezent cel mai cald an din istorie.

Dacă El Niño va apărea în 2026, temperaturile globale ar putea crește din nou, însă este puțin probabil ca acel an să depășească recordul din 2024, deoarece anul a început sub influența fenomenului La Niña.

Totuși, anul 2027 ar putea aduce noi recorduri de temperatură, potrivit analizei publicate pe rețeaua socială X de climatologul Zeke Hausfather, specialist în sisteme energetice și schimbări climatice.

„El Niño se apropie. Acest lucru ar putea crește estimările pentru temperaturile globale din 2026, iar 2027 ar avea șanse foarte mari să devină cel mai cald an înregistrat”, a scris Hausfather.

Specialiștii subliniază însă că vremea și clima sunt influențate de numeroși factori, iar planeta continuă să se încălzească din cauza schimbărilor climatice, indiferent de evoluția ciclului ENSO.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene. Hărțile actualizate au dezvăluit că acest fenomen atmosferic major a provocat ruperea vortexului polar în două nuclee distincte. Primele consecințe sunt vizibile deja în evoluția vremii: o zonă masivă de presiune scăzută s-a format deasupra Canadei, influențând tiparele atmosferice din Statele Unite și din unele regiuni ale Europei.

