Faptul că aceste incidente vin după survolări similare ale mai multor aeroporturi în aceeași săptămână sugerează un tipar, nu un incident izolat. Aceasta ar putea indica o acțiune coordonată sau o testare sistematică a capacităților de apărare.

„Pot să confirm că am avut un incident către ora (locală) 20.15 (21.15, ora României), care a durat mai multe ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” Karup, declară AFP ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer. „Nu le-am doborât”, a anunţat el.

Dată fiind natura țintelor (bază militară, aeroporturi) și frecvența, un actor statal este un suspect puternic. Rusia este adesea menționată în astfel de incidente în țările NATO, având în vedere tensiunile geopolitice actuale.

Niciun zbor nu a fost afectat

Danemarca va trebui să-și revizuiască și să-și consolideze capacitățile de detectare și neutralizare a dronelor, inclusiv prin tehnologii anti-drone (bruiaj, sisteme de interceptare, etc.).

Fiind un membru NATO, Danemarca va partaja probabil aceste informații cu aliații, deoarece astfel de incidente pot avea implicații pentru securitatea colectivă. Incidentele cu drone neidentificate au devenit o preocupare majoră la nivel global, de la aeroportul Gatwick din Marea Britanie.

Poliţia nu poate să comenteze cu privire la originea acestor drone, a declarat ofiţerul. Ea cooperează cu armata în cadrul unei anchete, a anunţat el.

Baza Karup are piste comune cu aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru o scurtă perioadă de timp.

Însă niciun zbor nu a fost afectat, deoarece nu era prevăzut niciun zbor comercial, a precizat Skelsjaer.

O formă de război neconvențional

Premierul danez Mette Frederiksen anunţa joi că Danemarca a fost victima unor atacuri hibride, o formă de război neconvenţional.

Aceste incidente intervin la o săptămână după ce Danemarca a achiziţionat – pentru prima oară – armament de precizie cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte situate la distanţe mari, apreciind că Rusia reprezintă o ameninţare ”de ani de zile”.

Provocările lui Putin la adresa NATO se intensifică. Avioane rusești deasupra Estoniei, drone în Polonia și România, o navă de război în apropierea coastei Danemarcei sunt doar câteva exemple recente.

Margaret Klein, expertă în probleme rusești, explică pentru cotidianul german Bild că liderul de la Kremlin urmărește trei obiective: „Putin testează NATO, atât în ceea ce privește capacitatea sa de reacție militară, cât și coeziunea sa politică”. Mai mult, liderul rus speră să provoace dezacorduri între țările NATO, slăbindu-le astfel.

Putin face eforturi pentru a destabiliza Occidentul

Președintele rus Vladimir Putin își extinde eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să grăbească implementarea unor noi măsuri de apărare, potrivit unui articol publicat de Bloomberg.

După încălcări fără precedent ale spațiului aerian european în această lună, miniștrii apărării din statele membre UE de pe flancul estic al blocului au avansat inițiativa unui „zid de drone” pentru a îmbunătăți securitatea și a răspunde amenințării în evoluție.

Conform unei surse oficiale europene de rang înalt, familiarizată cu deliberările privind tacticile Rusiei, obiectivul final al Kremlinului este de a paraliza capacitatea guvernelor europene de a reacționa rapid și de a perturba stabilitatea socială.

„Rusia testează UE și NATO – iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, reporterilor la Helsinki vineri, după discuția cu miniștrii. El a adăugat că o parte semnificativă a sistemului de apărare ar putea fi implementată în termen de un an.











