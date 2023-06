Cealaltă față a problemelor din Educație, dincolo de grevă. Într-un oraș din județul Cluj, o școală stă să cadă, iar Consiliul Județean promite de 7 ani renovarea. „Nimeni nu dă doi bani pe copiii ăștia”

Cazul Școlii Gimnaziale Speciale din Huedin, care funcționează în subordinea CJ Cluj, a ajuns în atenția presei după ce una dintre angajate a scris pe Facebook că lucrează în condiții inadecvate.

În săptămâna „Școala Altfel”, profesoara muncise alături de copii pentru a zugrăvi clasa în care învață. A postat și poze pentru a arăta dezastrul din instituția profilată pe educația și recuperarea copiilor cu dizabilități mintale. A doua zi, la poarta școlii au apărut televiziunile, iar cameramanii și-au înălțat dronele pentru a arunca o privire peste gardurile care stau oricum să se prăbușească.

Doar portarul n-a fost foarte impresionat. Ne-a explicat că școala funcționează în trei corpuri de clădire de pe fosta proprietate a unui nobil maghiar și că figurează pe lista monumentelor istorice. Aleea până la conacul Barcsay e încadrată de niște castani pe care însuși „groful” i-ar fi plantat pe la sfârșitul secolului 19.

Autoritatea lui se oprește însă la poartă, nu știe ce e la capătul aleii, adaugă. El deschide, dă bună ziua, închide la loc, dar nu scoate castanele altora din foc.

La Școala specială din Huedin învață 93 de elevi cu cerințe educative speciale, iar majoritatea provine din familii vulnerabile. 14 elevi sunt din casele de copii de tip familial din Huedin.

Din cei 32 de profesori angajați, opt au intrat în grevă, doi s-au întors între timp, pentru că au nevoie de salarii pentru a supraviețui. Aici, în Huedin, România Educată s-a topit în fața clădirii în care învață elevii. „Ți se face părul măciucă încă de la intrare”, spune un părinte.

Are un copil în clasa a șaptea la școala specială. De când îl aduce aici, nu s-ar fi mișcat nicio piatră, susține. A intrat la școală în anul în care Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe, inițiase proiectul de reabilitare a unității din Huedin, cu bani europeni. Șapte ani s-au tot plimbat hârtii și avize, iar în septembrie 2022, conducerea unității de învățământ i-a chemat pe părinți la ședință, să le dea vestea cea mare: „Ne mutăm, încep lucrările!”.

În acea toamnă, nici nu s-au mai curățat sobele care încălzesc clasele cu ajutorul lemnelor. Banii europeni erau pe drum, era o chestiune de timp. Trei luni mai târziu, de la județ venea un nou mesaj: „Nu mai sunt bani! Proiectul a fost abandonat”, iar încercările reprezentanților școlii de a obține o audiență la președintele CJ s-au lovit de un refuz.

„Au zis că s-a făcut inflație și s-au mărit prețurile la materiale și că s-a stopat tot”, spune părintele care a vorbit cu Libertatea.

„Podelele sunt din 1900 toamna și, în unele locuri, nici alea nu mai sunt, e doar pământ pe la colțuri”, insistă. Despre programul România Educată nu știe nimic. Bănuiește că a fost oprit la poarta școlii în care învață băiatul lui și a făcut drumul întors în realitatea paralelă.

„Nimeni nu dă doi bani pe ei, pe copiii de țigani și pe cei cu dizabilități. Îs copii, oameni buni! N-ai cum să judeci un copil. Ce vină are el că s-a născut țigan? El n-are dreptul la măcar foarte puțin acolo? Acasă e oricum praf, oricum îl trimite mă-sa la cerșit, oricum nu dă doi bani pe el. Măcar la școală să se simtă bine, cât e copil, că viața după aia sigur îi va oferi niște surprize de n-a văzut din alea. Rolul educației? Să nu fie diferențe între ăla că e țigan, că e cu dizabilități, că ăla nu știu cine-i”, mai spune părintele.

Povestea reabilitării școlii din Huedin începe în urmă cu șapte ani, cu pregătirea documentației necesare pentru a obține cofinanțare europeană. În documente se făcea referire la „clădirile școlii care au acumulat un grad ridicat de uzură fizică și morală și că funcționarea lor se face în condiții de confort limitat și cu consumuri energetice însemnate”.

În 2020, biroul de presă al instituției conduse de Alin Tișe oferea un comunicat cu titlul Școala Gimnazială Specială Huedin, reabilitată cu bani europeni. CJ publicase în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice anunțul de participare simplificat „pentru servicii de proiectare”.

În august 2022, CJ anunța că a scos la licitație lucrările de execuție. Valoarea estimată a investiției ajunsese între timp la 15.062.487 de lei, iar durata execuției s-ar fi întins pe 15 luni de la data emiterii ordinului de începere.

Se spunea că școala va beneficia printre altele, de lucrări de termoizolare a pereților exteriori, de refacerea fațadelor, a instalațiilor electrice și de instalarea unor centrale termice în fiecare corp de clădire. În proiect erau prinse și realizarea unor rampe pentru persoanele cu dizabilități, amenajarea unei biblioteci și a unor noi grupuri sanitare.

În 2023, realitatea e alta: elevii nu au toalete în clădirile unde învață. Sunt obligați să traverseze curtea și să folosească singura baie existentă, cea din corpul de clădire unde sunt sala profesorală și direcțiunea. O pot face doar ținându-și respirația. Pe lângă pereții scorojiți și condițiile jalnice, e mirosul îngrozitor.

Mariana Pașcalău a preluat conducerea școlii în ianuarie 2022. Știa atunci că e o chestiune de timp până va începe marea reabilitare.

Toate școlile speciale sunt puse la punct, la standarde europene. Doar noi am rămas așa, dar sperăm să ajungă și la noi. Când am venit, am spus că n-am mai văzut o școală care să arate chiar atât de rău. Nu putem asigura copiilor condițiile materiale, nu putem asigura nimic. E jenant că funcționăm așa.

Directoarea școlii speciale din Huedin: