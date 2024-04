Știri Externe Cecenul Hulk, bloggerul cu 14 milioane de urmăritori pe care Kadîrov l-a certat pentru „comportamentul lui cultural”, și-a distrus BMW-ul abia cumpărat Cosmin Stăniloiu Redactor . Actualizat Duminică, 28 aprilie 2024, 11:09

Popularul blogger Ashab Tamaev, cunoscut sub numele de Cecenul Hulk, a avut un accident în centrul Moscovei și și-a distrus BMW-ul M5 abia cumpărat, scrie site-ul rusesc de știri Lenta, care preia imagini de pe canalul de Telegram Mash. Tamaev are 22 de ani și doar pe contul de Instagram a strâns 14,1 milioane de urmăritori. Pe YouTube, Tamaev are 4 milioane de urmăritori.