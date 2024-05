ATENȚIE! Informații care vă pot afecta emoțional.

Burke spera să fotografieze o bufniță mare cenușie și a plecat singur în pădure, iar în momentul atacului se grăbea înapoi spre parcarea unde-l aștepta soția sa. La doar câteva momente după ce a observat un pui de urs la 50-70 de metri distanță, a apărut mama ursulețului, care s-a îndreptat direct spre el. „Am rămas în picioare, am strigat și am încercat să folosesc sprayul pentru urși, dar până să fac asta, se apropiase deja”, a scris el într-o postare pe Facebook, despre incidentul din 19 mai din Parcul Național Grand Teton, din Wyoming.

Povestea, care corespunde detaliilor oferite de Serviciul Parcurilor Naționale despre un atac asupra unui bărbat a cărui identitate nu a fost făcută publică, lângă Muntele Signal, s-ar fi putut termina tragic.

Cum avea doar câteva secunde pentru a reacționa, Burke s-a întors cu spatele în timp ce ursoaica s-a năpustit asupra lui, s-a întins pe burtă „și m-am pregătit pentru plimbare”, cu mâinile încleștate în spatele gâtului, pentru protecție, a povestit el în postare.

„Prima mușcătură și tăietură a fost pe spatele meu / umărul drept. Am ţipat. Apoi s-a întors, călcându-mă pe spate. M-a mușcat de un picior, m-a ridicat și m-a trântit la pământ de mai multe ori. Mi-a mușcat fiecare picior de la fund până la genunchiul interior de vreo trei ori fiecare. Ultima dată am țipat din nou, asta, din păcate sau din fericire, i-a îndreptat atenția spre capul meu”, a povestit bărbatul.

„Cred că s-a repezit să mă muște de gât. Încă aveam mâinile încrucișate și brațele îmi protejau arterele carotide. Nu am renunțat niciodată la sprayul pentru urși, îl aveam în mână. În timp ce m-a mușcat de gât, a mușcat simultan sprayul pentru urși și i-a explodat în gură. Asta mi-a salvat viața. Am auzit-o fugind, m-am uitat în sus și am fugit instantaneu în direcția opusă, pe un deal”, a mai scris el.

„A fost cel mai violent lucru pe care l-am trăit vreodată”, a adăugat bărbatul, veteran cu dizabilități al armatei americane, în postarea sa pe social media: „Am experimentat să se tragă în mine, foc de mortiere și explozii improvizate!”

Serviciul Parcurilor Naționale nu i-a făcut publică identitatea lui Burke, dar a confirmat că un bărbat de 35 de ani din Massachusetts a fost atacat pe 19 mai „în timp ce făcea drumeții printr-o zonă împădurită cu vizibilitate redusă”. NPS a remarcat că „vizitatorul purta spray pentru urși și făcea intenționat zgomot, pe baza informațiilor postate despre siguranța în prezența urșilor”.

„Atunci când ursul mai mare a intrat în contact cu el, a căzut intenționat la pământ pe burtă, pentru a încerca să facă pe mortul. Și-a împletit degetele în spatele gâtului, cu recipientul cu spray de urși prins într-unul dintre degete”, a transmis NPS. Explozia recipientului l-a făcut pe urs să părăsească locul.

Potrivit postării NPS și a lui Burke, s-a mutat rapid într-o zonă cu acoperire telefonică. Apelul către soția sa a eșuat, așa că a trimis un mesaj: „atacat”. Când ea a sunat, el i-a povestit despre întâlnirea cu animalul, în timp ce și-a acordat singur primul ajutor.

Fotografiile incluse cu postarea lui Burke pe rețelele sociale arată tăieturi adânci în mână și pe spate.

El a explicat în relatarea sa că a primit pregătire avansată de prim ajutor în armată, iar soția lui l-a convins să-și trateze rănile cu ceea ce avea la el. „Mi-am tăiat curelele rucsacului din spate, curelele camerei și le-am folosit pentru a face garouri improvizate, pentru a controla sângerarea”.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Burke a subliniat rolul pe care l-a jucat soția sa, Chloe, în chemarea ajutoarelor, calmându-l la telefon și menținându-l concentrat pe îngrijirea rănilor și suflarea într-un fluier de salvare.

Rangerii au reușit să-l găsească pe Burke și să-i ofere îngrijiri medicale de urgență. El a fost transportat cu elicopterul la o ambulanță în așteptare și apoi la Spitalul St. John’s, a spus NPS.

Potrivit serviciului parcului, bărbatul rănit a fost externat din spital pe 20 mai și medicii se „așteaptă să-și revină complet”.

„Pe baza declarațiilor vizitatorului rănit și a dovezilor găsite în zonă, este probabil ca mutilarea să fi implicat o femelă adultă de urs grizzly cu cel puțin un pui mai în vârstă”, a spus Serviciul Parcurilor Naționale. NPS a spus că atacul ursului părea a fi „o acțiune defensivă” și că „nicio acțiune suplimentară de management nu este justificată în acest moment”.

O ușurare pentru Burke, care a spus în postarea sa: „Al doilea lucru pe care l-am spus rangerilor din parc a fost: vă rog, nu ucideți ursul, ea își apăra puiul”. „Eu am fost într-un loc greșit, într-un moment greșit”, a spus el.

