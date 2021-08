Accidentul s-a produs miercuri în jurul orei locale 16.00, în apropierea orașului Falfurrias, aflat în apropierea graniței cu Mexic.

Atunci, potrivit unui martor, o camionetă marca Ford care rula cu viteză pe autostradă a derapat, s-a lovit de un stâlp electric de metal şi de un panou de semnalizare, apoi s-a răsturnat.

Duba, concepută pentru a transporta 15 pasageri, era foarte grea și s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă, a anunțat șeriful Urbino Martinez.

„Se pare că este vorba despre migranţi fără documente, însă este necesar să cooperăm cu consulatele vizate”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Departamentului Securităţii Publice din Texas, sergentul Nathan Brandley.

