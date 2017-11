Cele mai bune oferte la evoMAG de Black Friday 2017. Retailerul online evoMAG a demarat începânde miercuri campania de reduceri de Black Friday, Libertatea vă prezintă cele mai avantajoase promoții.

Televizor 4K LG la 1.699 lei

Una dintre cele mai bune oferte de la evoMAG de Black Friday este posibilitatea de a achiziționa un televizor inteligent LG cu rezoluție 4K la 1.699 lei.

Acesta are o diagonală de 43 de inchi, adică 109 centimetri. Fiind 4K, acesta are o rezoluție de 3.840 x 2.160 pixeli, dar este compatibil și cu standardul de calitate HDR 10. Modelul dispune de 3 porturi HDMI, 2 USB, plus un slot CI pentru instalarea cardului de la furnizorul de cablu.

Are sistem de operare webOS 3.5, astfel că poți să descarci aplicații din magazinul online. Concomitent, vine cu facilitatea 360 view, ce permite vizualizarea de conținut foto și video la 360 de grade.

În pachet este inclusă și telecomanda Magic Remote.

Costă 1.699 lei, redus de la 2.499 lei, conform evoMAG.

Ultrabook Kruger&Matz la 899 lei

Un alt produs la reducere este un laptop foarte subțire marca Kruger&Matz. Acesta are 14 inchi și un design care imită aproape compet MacBook Air de la Apple.

Are procesor Intel Atom X5, 4 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare.

Rezoluția ecranului este Full HD, adică 1.920 x 1.080 pixeli, iar laptopul vine cu Windows 10 Home. Dispune de Wi-Fi, două porturi USB, un port mini-HDMI și cântărește 1.386 kilograme.

Costă 899 de lei, redus de la 1.299 lei.

Smartphone Sony Xperia Z3 Plus la 1.199 lei

Deși modelul este mai vechi, fiind lansat în urmă cu câțiva ani, acesta era la acel moment vârf de gamă, astfel că produsul este foarte fiabil chiar și acum, iar calitatea este la nivelul Sony.

Acesta are ecran IPS Triluminos de 5,2 inchi, cu rezoluție de 1.920 x 1.080 pixeli, dotat cu tehnologia X-Reality Engine pentru o calitate mai bună a imaginii.

Vine cu procesor Qualcomm 810 cu opt nuclee, 3 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare. Pentru stocare există posibilitatea extinderii cu un card MicroSD de până la 128 GB.

Camera principală are 20 megapixeli, care poate înregistra chiar și video în format 3K, iar cea frontală este de 5 megapixeli, pentru selfie-uri și apeluri video.

Are Wi-Fi a/b/g/n/ac, cel mai puternic, și dispune de conexiune Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.1, radio FM și GPS. Bateria are o capacitate de 2.930 mAh, iar sistemul de operare este Android.

Smartphone-ul este rezistent la apă, respectând standardul IP68.

Costă 1.199 lei, redus de la 1.499 lei.

Telefon HTC One A9s, la 799 de lei

Un alt smartphone care merită atenția este HTC One A9s. Această seamănă la design cu iPhone 6/7/8, vine cu carcasă metalică și dispune de senzor de amprentă.

Are ecran Super LCD de 5 inchi, dar rezoluția este 1.280 x 720 pixeli, procesor cu 8 nuclee MediaTek, 3 GB de memorie RAM și 32 GB pentru stocare, cu posibilitatea instalării un card MicroSD de 256 GB.

Camera principală are 13 megapixeli, iar cea frontală 5 megapixeli.

Sistemul de operare este Android 6.0 Marshmallow, iar bateria este de 2.300 mAh.

Costă 799 de lei, redus de la 999 lei.