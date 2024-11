Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Cumperi ceva de Black Friday 2024? ✓ Da - am niște produse pe care le urmăresc 65% (178 voturi) ✓ Nu - nu mă interesează Black Friday 11% (31 voturi) ✓ Poate - depinde ce oferte îmi fac cu ochiul 23% (64 voturi)

Loading ... Loading ...

Despre iPhone 16



Telefoanele mobile se află în topul preferinţelor românilor de Black Friday, când se aşteaptă să-şi achiziţioneze produsul dorit la un preţ cât mai mic. Dintre smartphone-uri, marca iPhone ocupă un loc special în preferinţele clienţilor. De aceea, am considerat util să îţi spunem cât costă iPhone 16 de Black Friday 2024.

Apple a prezentat pe 9 septembrie noile smartphone-uri care compun seria iPhone 16. Noile modele de iPhone beneficiază pentru prima dată de servicii AI. Întocmai ca în anii trecuţi, noua generaţie este compusă şi ea din patru modele, iPhone 16 (6,1 inch), iPhone 16 Plus (6,7 inch), iPhone 16 Pro (6,3 inch) şi iPhone 16 Pro Max (6,9 inch). Modelele Pro au acum ecrane mai mari (şi rame negre mai înguste) decât în anii trecuţi – iPhone 16 Pro are un ecran de 6,3 inch, în vreme ce fanii telefonelor Pro Max se pot bucura acum de un un ecran de 6,9 inch. Există culori noi și, în plus, un buton pentru camera foto: Camera Control.

Cât costă iPhone 16 la eMAG de Black Friday 2024

iPhone 16 128GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16, 128GB, 5G, Black – 4.749,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 128GB, 5G, Teal – 4.749,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 128GB, 5G, Pink – 4.749,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 128GB, 5G, Ultramarine – 4.749,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 128GB, 5G, White – 4.749,98 Lei

iPhone 16 256GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16, 256GB, 5G, Black – 5.399,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 256GB, 5G, Pink – 5.399,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 256GB, 5G, Teal – 5.399,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 256GB, 5G, Ultramarine – 5.399,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 256GB, 5G, White – 5.399,98 Lei

iPhone 16 512GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16, 512GB, 5G, Black – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 512GB, 5G, Pink – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 512GB, 5G, Teal – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 512GB, 5G, Ultramarine – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16, 512GB, 5G, White – 6.649,98 Lei

iPhone 16 Plus 128GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 128GB, 5G, Black – 5.499,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 128GB, 5G, White – 5.499,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 128GB, 5G, Teal – 5.499,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 128GB, 5G, Pink – 5.499,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 128GB, 5G, Ultramarine – 5.499,98 Lei



iPhone 16 Plus 256GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 256GB, 5G, Black – 6.149,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 256GB, 5G, White – 6.149,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 256GB, 5G, Teal – 6.149,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 256GB, 5G, Pink – 6.149,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 256GB, 5G, Ultramarine – 6.149,98 Lei



iPhone 16 Plus 512GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 512GB, 5G, Black – 7.349,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 512GB, 5G, White – 7.349,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 512GB, 5G, Teal – 7.349,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 512GB, 5G, Pink – 7.349,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Plus, 512GB, 5G, Ultramarine – 7.349,98 Lei

iPhone 16 Pro 128GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 128GB, 5G, Black Titanium – 5.999,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 128GB, 5G, White Titanium – 5.999,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 128GB, 5G, Natural Titanium – 5.999,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 128GB, 5G, Desert Titanium – 5.999,98 Lei



iPhone 16 Pro 256GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 256GB, 5G, Black Titanium – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 256GB, 5G, White Titanium – 7.240,50 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 256GB, 5G, Natural Titanium – 6.649,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 256GB, 5G, Desert Titanium – 6.649,98 Lei



iPhone 16 Pro 512GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 512GB, 5G, Black Titanium – 7.849,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 512GB, 5G, White Titanium – 7.849,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 512GB, 5G, Natural Titanium – 7.849,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 512GB, 5G, Desert Titanium – 7.849,98 Lei



iPhone 16 Pro 1TB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 1TB, 5G, Black Titanium – 9.099,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 1TB, 5G, White Titanium – 9.099,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 1TB, 5G, Natural Titanium – 9.499,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro, 1TB, 5G, Desert Titanium – 9.099,98 Lei

iPhone 16 Pro Max 256GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, 5G, Black Titanium– 7.199,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, 5G, White Titanium – 7.199,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, 5G, Natural Titanium – 7.199,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, 5G, Desert Titanium – 7.199,98 Lei



iPhone 16 Pro Max 512GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512GB, 5G, Black Titanium – 8.449,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512GB, 5G, White Titanium – 8.449,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512GB, 5G, Natural Titanium – 8.449,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512GB, 5G, Desert Titanium – 8.449,98 Lei



iPhone 16 Pro Max 1TB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, Black Titanium – 9.699,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, White Titanium – 9.699,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, Natural Titanium – 9.699,98 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, Desert Titanium – 9.699,98 Lei

Cât costă iPhone 15 la eMAG de Black Friday 2024

iPhone 15 128GB – preţ de Black Friday

Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black – 4.189,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Green – 3.749,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Blue – 3.749,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Pink – 3.749,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Yellow – 3.749,99 Lei

iPhone 15 256GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 15, 256GB, 5G, Black – 4.399,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 256GB, 5G, Green – 4.399,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 256GB, 5G, Blue – 4.399,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 256GB, 5G, Pink – 4.399,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 256GB, 5G, Yellow – 4.399,99 Lei

iPhone 15 512 GB – preţ de Black Friday



Telefon mobil Apple iPhone 15, 512GB, 5G, Black – 5.699,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 512GB, 5G, Green – 5.499,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 512GB, 5G, Blue – 6.137,99 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 512GB, 5G, Pink – 8.842,00 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15, 512GB, 5G, Yellow – 5.652,50 Lei

Telefon mobil Apple iPhone 15 Pro Max, 256GB, 5G, Blue Titanium – 5.499,99 lei



Poţi să compari preţurile actuale cu cât costa iPhone 16 înainte de Black Friday 2024!



