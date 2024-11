Ce trebuie să știm despre fructe

Prin consumul regulat de fructe nu doar că ne asigurăm necesarul zilnic de nutrienți, dar ne și bucurăm de gusturile lor diverse și savuroase. Pentru asta trebuie să adoptăm tehnici și practici adecvate de depozitare care ajută la menținerea calității acestora și previne risipa. Asemenea, legumelor, experții în domeniu spun că fructele sunt cele mai bune atunci când sunt consumate în sezon, însă ele pot fi savurate în orice perioadă a anului.

Fructul este partea dulce, cărnoasă și comestibilă a unei plante sau a unui pom. Fructele sunt de regulă consumate crude, însă unele soiuri pot fi gătite, aflăm de la specialiștii de la Better Health. Acestea sunt disponibile într-o mare varietate de culori, de forme și de arome. Cele mai întâlnite tipuri de fructe sunt mere, pere, citrice (portocale, grapefruit, mandarine, lămâi, lime, etc.), fructe cu sâmburi (nectarine, caise, piersici, prune, etc.), tropicale și exotice (banane, mango, etc.), fructe de pădure (căpșune, zmeură, afine, kiwi, fructul pasiunii, etc.), pepeni (pepeni verzi, pepeni galbeni și pepeni honeydew), roșii și avocado.

După cum știm cu toții, la fel ca majoritatea alimentelor, și fructele se păstrează cel mai bine în frigider deoarece temperatura scăzută previne deteriorarea și prelungește durata de valabilitate a acestora. Există, însă, și fructe care nu ar trebui depozitate la frigider din cauză că mediul rece le poate afecta gustul, textura și valoarea nutritivă.

De ce să consumăm zilnic fructe

Cel mai important aspect pentru care ar trebui să consumăm fructe în mod regulat se referă la conținutul bogat în vitamine, minerale și fibre. De asemenea, unele fructe conțin proteine și au un coținut redus de grăsimi, zahăr și sare. Așa cum am precizat deja, fructele reprezintă o sursă naturală de vitamine esențiale precum vitamina A (betacaroten), vitamine din complexul B și vitamina C.

Spre exemplu, vitamina C, pe care o regăsim în citrice, kiwi și fructele de pădure, este un antioxidant puternic care sprijină sistemul imunitar și promovează sănătatea pielii, potrivit Medical News Today. În același timp, potasiul, care este prezent în banane, avocado și caise, contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la sănătatea cardiovasculară.

Vitaminele și mineralele (magneziu, zinc, fosfor, etc.) au și rol de a întări sistemul osos, de a menține sănătatea danturii, a părului și a pielii. Este important de știut că antioxidanții din fructe, precum flavonoidele, carotenoidele și polifenolii, combat stresul oxidativ din organism, ceea ce ajută la reducerea riscului apariției bolilor cronice ca diabetul, cancerul și bolile cardiovasculare. Totodată, fibrele din anumite fructe, cum ar fi merele, perele și prunele, sprijină sănătatea digestivă, reglează nivelul zahărului din sânge și contribuie la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

În afară de beneficiile fizice, consumul de fructe are un impact pozitiv și asupra sănătății mentale datorită aportului de zaharuri naturale și de substanțe bioactive care susțin funcționarea optimă a creierului. Nu în ultimul rând, fructele sunt și o excelentă sursă de hidratare deoarece conțin cea mai pură apă și, în plus, au și rol de echilibrare a balanței electrolitice.

Ce fructe nu trebuie ținute la frigider

Deși, aparent, mediul rece din frigider face ca fructele să reziste timp de mai multe zile, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. După cum spuneam, pentru a nu-și pierde savoarea, textura și calitățile nutriționale prin expunerea la temperaturi prea scăzute, nu toate fructele trebuie păstrate la frigider. Iată care sunt aceste fructe:

Banane

Bananele nu ar trebui niciodată depozitate în frigider. Temperaturile scăzute accelerează înnegrirea cojii, ceea ce poate descuraja consumul, în special în cazul copiilor. Mai mult, frigiderul încetinește procesul de coacere al fructului. Pentru a te bucura de gustul și de prospețimea bananelor, păstrează-le la temperatura camerei.

Pepene verde

Depozitarea pepenelui verde în frigider este o greșeală frecventă, făcută din dorința de a preveni stricarea sa. Totuși, acest obicei duce la reducerea conținutului de antioxidanți și la scăderea valorii nutritive a fructului. Specialiștii recomandă să păstrezi pepenele verde la temperatura camerei, mai ales înainte de tăiere, pentru a-i menține proprietățile benefice.

Papaya

Refrigerarea papayei îi poate afecta aroma și consistența. Temperaturile scăzute încetinesc procesul natural de coacere, ceea ce poate duce la o experiență mai puțin satisfăcătoare atunci când acest fruct este consumat. De aceea, păstrează papaya la temperatura camerei până când este complet copt pentru a-i păstra textura și gustul natural.

Litchi

Litchi-ul este un fruct popular în sezonul cald, iar mulți îl depozitează în frigider pentru a-i păstra prospețimea. Totuși, această metodă conservă doar aspectul exterior, în timp ce pulpa poate începe să se altereze. O soluție mai bună este să păstrezi litchi-ul într-un vas cu apă rece, menținându-i, astfel, prospețimea pentru o perioadă mai lungă de timp.

Ananas

Păstrarea ananasului la frigider poate duce la modificări nedorite ale texturii și gustului. Mediul rece face ca fructul să devină prea moale și îi alterează aroma naturală. Pentru a te bucura de prospețimea și de dulceața ananasului, este bine să-l păstrezi la temperatura camerei. Totuși, odată ce este complet copt, ananasul poate fi depozitat în frigider pentru câteva zile, prevenind astfel o supra-coacere.

Mango

Fructul de mango nu ar trebui depozitat la frigider deoarece frigul încetinește coacerea și îi poate afecta gustul și textura. În plus, temperaturile scăzute pot cauza apariția petelor întunecate și o coacere inegală. Pentru a savura pe deplin aroma și suculența acestui fruct tropical este ideal să-l păstrezi la temperatura camerei, relatează site-ul TimesofIndia.com.

Avocado

Refrigerarea avocado-ului înainte ca acesta să fie copt poate încetini procesul de maturare și îi poate afecta gustul și textura. De aceea, este recomandat să-l lași la temperatura camerei până când devine moale la atingere, ceea ce indică faptul că este copt. După ce s-a copt, avocado-ul poate fi refrigerat pentru a-i prelungi prospețimea, dar trebuie consumat rapid.

Portocale

Portocalele păstrate în frigider își pot pierde suculența și aroma naturală. Temperaturile scăzute le pot face să devină uscate și mai puțin savuroase. Pentru a păstra prospețimea și savoarea lor, portocalele ar trebui depozitate la temperatura camerei.

Mere

Merele păstrate în frigider pot deveni făinoase și își pot pierde textura crocantă. Mai mult, acestea pot absorbi mirosurile alimentelor din jur, ceea ce le alterează aroma. Pentru a menține merele proaspete și delicioase este indicat să le păstrezi într-un loc răcoros și uscat.

Piersici

Piersicile nu ar trebui depozitate la frigider înainte de a fi complet coapte. Frigul le oprește procesul de coacere, rezultând o pierdere de aromă și o textură mai puțin plăcută. Păstrându-le la temperatura camerei, piersicile devin mai dulci și mai suculente. După coacere, pot fi refrigerate pentru a le prelungi prospețimea.

Fructe de pădure

Fructele de pădure sunt cele mai gustoase atunci când sunt consumate proaspete. Refrigerarea poate favoriza acumularea de umiditate, ceea ce duce la deteriorarea lor rapidă. Pentru o experiență optimă, aceste fructe delicate trebuie păstrate la temperatura camerei și consumate la scurt timp după cumpărare.

Prune

Prunele necoapte nu trebuie refrigerate, deoarece temperaturile scăzute le opresc procesul de coacere. Chiar și prunele coapte pot pierde din savoare și din textura lor specifică atunci când sunt păstrate în frigider. Este recomandat să le lași să se coacă la temperatura camerei, iar odată coapte, să fie consumate cât mai repede pentru a te bucura de gustul lor autentic.

Sfaturi pentru depozitarea fructelor

Pentru o mai bună organizare și conservare a fructelor (și alimentelor în general) la frigider trebuie sății cont de câteva aspecte importante. În primul rând, acestea trebuie depozitate separat, în pungi de plastic reutilizabile sau, și mai bine, în recipiente de plastic cu capac sau în recipiente ușoare din oțel inoxidabil, se menționează pe site-ul MarthaStewart.com.

Se mai recomandă să nu combini niciodată fructe cu legume în același pachet/recipient deoarece etilena emisă de unele fructe (cum ar fi merele, piersicile sau perele) poate altera anumite legume (salata și legumele crucifere) care sunt foarte sensibile. Iată și alte sfaturi și recomandări pentru depozitarea fructelor:

Separă fructele care emit etilenă. Bananele, merele și avocado produc un gaz numit etilenă, care accelerează coacerea altor fructe și legume. Aceste fructe este indicat să fie depozitate separat pentru a preveni alterarea prematură a altor alimente. Spală fructele doar înainte de consum. Spălarea fructelor înainte de depozitarea în frigider poate favoriza formarea mucegaiului. Păstrează fructele într-un mediu uscat. Umiditatea poate accelera putrezirea fructelor, așa că fructele perisabile ar trebui depozitate în pungi perforate sau în frigider în sertare cu control al umidității. Verifică periodic fructele depozitate. Dacă observi fructe care încep să se strice, îndepărtează-le imediat pentru a preveni alterarea altora. Setează temperatura optimă a frigiderului. Asigură-te că frigiderul și congelatorul sunt setate la temperatura recomandată de producător. Păstrează întotdeauna alimentele acoperite în frigider.

Foto: Shutterstock.com

