„L-am invitat pe Max Mascia pentru a le face o surpriză colegilor mei, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Uovo in raviolo este unica farfurie din lume cu marcă înregistrată, de aceea mi-am dorit acest moment cu totul special. Este pentru prima dată când un Chef cu 2 stele Michelin vine la Chefi la cuțite – pentru a-i întâlni pe jurați și pentru a le găti acest signature dish care a făcut istorie”, a declarat Chef Richard.

„Primii care au făcut acest preparat sunt unchii mei și mentorul lor, Nino Bergese, un mare Chef al acelor vremuri. Se împlinesc 50 de ani de când raviolo cu ou, devenit faimos în toată lumea, se află în meniul nostru”, a povestit Chef Mascia, care a gustat, la rândul său, cu această ocazie, preparate tradiționale românești. Cum a decurs vizita sa în platoul show-ului culinar telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.

Ediție specială la Chefi la cuțite, sezonul 14

Chefi la cuțite vine în această seară cu o ediție de sărbătoare, în cinstea Zilei Naționale a României, din care nu vor lipsi bucatele tradiționale românești și poveștile încărcate de emoții ale românilor de pretutindeni, fie că e vorba despre cei plecați peste hotare sau care duc mai departe tradițiile la sat. Dacă cei patru jurați se vor întrece pentru a câștiga o bombă cu mai multe amulete având provocarea de a reproduce tricolorul în farfurie, de partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenți de toate vârstele se luptă pentru a obține cuțitele Chefilor.

Unul dintre competitori, Daniel Ioan Pleșcan locuiește în Italia de 18 ani, dar adaptarea nu a fost deloc ușoară – Daniel și fratele său s-au luptat cu greutățile încă din anii de școală. „La vârsta de 10 ani, am rămas singur cu fratele meu acasă. Părinții plecaseră în Italia, în încercarea de a ne oferi un trai mai bun. Cu greu am stat fără părinți doi ani. A trebuit să ne facem singuri de mâncare, eu am avut mai mult grijă de fratele meu”, a povestit Daniel, care ulterior, s-a reunit cu părinții săi, în Italia.

„Am suferit foarte mult când am ajuns acolo la școală, colegii nu se purtau frumos cu noi”, își amintește el. După mai multe sacrificii, Daniel a evoluat profesional grație pasiunii sale pentru bucătărie, ajungând ca azi să fie Chef într-un hotel de 5 stele de lângă Lacul Garda.

Tot diseară va găti pentru Chefi Paraschiva Constantin, de 77 de ani, care are în casa ei din Jurilovca un muzeu de țesături tradiționale făcute de ea, de la costume naționale la covoare.

