Centrul Cultural Rus din Nicosia a fost distrus de un incendiu​. Ambasada spune că nu sunt victime

Incendiul a izbucnit la ora locală 13.45. Pompierii chemați la fața locului au intervenit cu șapte vehicule cu apă și spumă.

„Cauza incendiului va fi investigată împreună cu poliția și, dacă va fi necesar, cu alte instituții ale statului”, a precizat purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri, Andreas Kettis.

Kettis a explicat că pompierii au intrat în clădire de pe acoperiș.

Martorii oculari au declarat că au auzit o bubuitură puternică înaintea incendiului care a cuprins clădirea. Alte surse au precizat că Centrul Cultural Rus ar fi fost atacat cu cocktail-uri Molotov.

