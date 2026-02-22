Italianul aproape necunoscut care a devenit cel mai bogat din țară

Potrivit celei mai recente clasări Forbes, fondatorul Ion Group, Andrea Pignataro, a devenit cel mai bogat om din Italia, cu o avere estimată la 42,8 miliarde de dolari, depășindu-l pe Giovanni Ferrero.

Ferrero ocupa neîntrerupt prima poziție în clasament de peste patru ani, ultimul care îl depășise pentru scurt timp fiind Leonardo Del Vecchio, fondatorul Luxottica, scrie Corriere della Sera.

Cine este Andrea Pignataro, cel mai bogat italian

La 15 ani, la mijlocul anilor 80, Andrea Pignataro juca baschet la San Mamolo, urma cursurile liceului Galvani, mergea la sală și își petrecea timpul liber în cartierul San Mamolo din Bologna.

Născut în 1970 la Bologna, Pignataro duce astăzi o viață extrem de discretă. Are reședința la Sankt Moritz, deține avion personal și proprietăți în mai multe zone, printre care Milano, Pisa și Sardinia.

A investit aproape 300 de milioane pentru Canouan Estate, o proprietate de 1.280 de acri cu hotel și vile de lux în Saint Vincent și Grenadine, în Caraibe și este cunoscut pentru discreția sa. Nu are apariții publice, există foarte puține fotografii cu el, iar informațiile despre companiile sale sunt limitate.

Holdingul Bessel și nucleul imperiului: Ion Group

Holdingul care coordonează imperiul său se numește Bessel și are sediul în Luxemburg. Acesta controlează o altă companie luxemburgheză, Itt, care la rândul său deține principalul activ al grupului: Ion Group, un conglomerat fintech britanic cu venituri de miliarde.

În ultimii ani, Pignataro a investit masiv în Italia, cu 5,7 miliarde de euro în perioada 2021–2024. A achiziționat Cerved și Cedacri, furnizor de servicii IT pentru bănci. A fost acționar al Monte dei Paschi di Siena și al Banca Illimity, fondată de Corrado Passera, și este acționar al Cassa di Risparmio di Volterra.

În 2024 a preluat Prelios, fosta Pirelli Real Estate, pentru 1,35 miliarde de euro.

În iunie 2025, a închis un litigiu cu fiscul italian, plătind 280 de milioane de euro, față de o contestație inițială de 1,2 miliarde, fără a admite vreo responsabilitate.

Consultanță pentru guverne și bănci

Fondat în 1999, Ion Group este activ în domeniul tehnologiilor, serviciilor și datelor financiare. Numele reprezintă un omagiu adus a trei concepte-cheie: imagination, innovation, creation.

Printre clienții companiei se numără guverne, 30% dintre băncile centrale din lume și aproximativ două mii dintre cele mai importante companii globale, inclusiv Amazon, Microsoft și Procter & Gamble.

Potrivit descrierii de pe site-ul grupului, compania furnizează software de automatizare, analiză și consultanță strategică pentru instituții financiare, bănci centrale, guverne și companii, oferind soluții care simplifică procese complexe și sprijină luarea deciziilor.

Pignataro, considerat un geniu al numerelor

După absolvirea Facultății de Economie la Universitatea din Bologna, în anii 90, Pignataro s-a mutat la Londra pentru un doctorat în matematică la Imperial College London.

În 1994 a lucrat ca trader la Salomon Brothers, una dintre cele mai importante bănci de investiții americane la acea vreme, ulterior integrată în Citigroup.

Este considerat un geniu al numerelor. Se spune că inclusiv economistul Francesco Giavazzi a fost impresionat de memoria sa în timpul unui examen. Ca trader, a activat pe piețele obligațiunilor și în special pe piața datoriei suverane italiene, perioadă în care a dezvoltat intuiția care i-a adus succesul.

Obiectivul său a fost construirea unei „algo-companii”, o firmă bazată pe algoritmi, anticipând dependența tot mai mare a piețelor financiare de informatică.

La nivel personal, Pignataro deține zeci de proprietăți în Italia și este acționar majoritar al companiei de echipament sportiv Macron, sponsor tehnic al clubului de fotbal Bologna FC 1909. Unul dintre prietenii săi apropiați este Gianluca Pavanello, directorul executiv al companiei.

Recent, Forbes a anunțat că Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari, după ce producătorul său de rachete, SpaceX, a preluat compania sa de inteligență artificială și social media xAI. Diferența dintre averea lui Elon Musk și averea celui de-al doilea cel mai bogat om din lume, Larry Page, cofondatorul Google, este una record, de 578 de miliarde de dolari.