Această fuziune, estimată la 1,25 trilioane de dolari, a crescut averea lui Elon Musk cu 84 de miliarde de dolari. Potrivit calculelor Forbesc, averea lui Musk este acum de 852 de miliarde de dolari.

Înainte de fuziune, Musk deținea 42% în SpaceX, o participație estimată la 336 de miliarde de dolari, și 49% din xAI, o participație estimată la 122 de miliarde de dolari. Musk deține acum 43% din entitatea rezultată în urma fuziunii, sau 542 de miliarde de dolari.

Odată cu achiziționarea xAI, Space X stabilește un nou record privind cea mai mare tranzacție de fuziuni și achiziții din lume, doborându-l astfel pe cel deținut de peste 25 de ani de Vodafone, care a cumpărat compania germană Mannesmann într-o preluare ostilă evaluată la 203 miliarde de dolari în 2000.

Elon Musk deține de asemeneaa o participație de 12% la Tesla, în valoare de 178 de miliarde de dolari, și opțiuni pe acțiuni Tesla în valoare de încă 124 de miliarde de dolari. În plus, multimiliardarul poate beneficia de un pachet pachetul salarial record în valoare de un trilion de dolari, aprobat de acționarii Tesla în noiembrie și care depinde de atingerea unor obiective de performanță, cum ar fi creșterea capitalizării de piață de peste opt ori în următorii zece ani. Este vorba de cea mai mare plată corporativă din istorie.

Fuziunea dintre SpaceX și xAI este a doua tranzacție de acest tip efectuată de Elon Musk în mai puțin de un an. În martie anul trecut, Musk a anunțat fuziunea dintre start-up-ul de inteligență artificială xAI și compania de social media X (fosta Twitter) într-o tranzacție care a evaluat xAI la 80 de miliarde de dolari și X la 33 de miliarde de dolari (sau aproape exact cât a plătit Musk pentru Twitter în 2022).

Rolul lui Musk, de cumpărător și vânzător în aceste tranzacții, a ridicat unele semne de întrebare cu privire la evaluările pe care le-a susținut public.

Elon Musk (54 de ani) înregistrează a patra creștere importantă de avere în doar patru luni. În octombrie 2025, el a devenit primul om din lume cu o avere de 500 de miliarde de dolari pe fondul creșterii vertiginoase a acțiunilor Tesla după ce a părăsit Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) pentru a se concentra pe producătorul de vehicule electrice.

Ulterior, pe 15 decembrie, Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere de 600 de miliarde de dolari, după ce investitorii privați au evaluat SpaceX la 800 de miliarde de dolari, față de 400 de miliarde de dolari în august.

Patru zile mai târziu, Musk a devenit prima persoană cu o avere de 700 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din Delaware i-a restabilit opțiunile pe acțiunile Tesla.

Diferența dintre averea lui Elon Musk și averea celui de-al doilea cel mai bogat om din lume, Larry Page, cofondatorul Google, este una record, de 578 de miliarde de dolari, notează Forbes.

