Promisiunile lui Nicușor Dan legate de numirile la servicii

Președintele Nicușor Dan a promis, imediat ce a fost învestit în funcție, că va propune nume noi pentru SRI și SIE (Serviciul de Informații Externe), însă acest lucru nu s-a întâmplat. O posibilă viitoare criză parlamentară, prin plecarea PSD de la guvernare și îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, va prelungi și mai mult interimatul la conducerea instituției.

Nicușor Dan a declarat în conferința de presă susținută miercuri seara că este „evident” că SRI are nevoie de un director civil și a spus că numirile la vârful celor două servicii secrete vor fi făcute „relativ curând” și „la momentul potrivit”. „Evident că e nevoie de un director civil, tocmai pentru că o parte dintre întrebările justificate să aibă un răspuns adecvat, formal, informal, pentru ca societatea să înțeleagă ce face serviciul ăsta. Dincolo de această interfață, sunt lucruri care se întâmplă: ați văzut comunicatul de ieri al FBI”, a spus Nicușor Dan.

Președintele s-a referit la acțiunea serviciilor de informații și aplicare a legii din SUA, Canada, Ucraina, România, Germania, Italia, Polonia și alte țări, care au demascat o operațiune la scară largă a unei grupări de hackeri ruși, afiliați GRU, care derula activități de spionaj prin intermediul unor routere Wi-Fi slab protejate.

Profesionist de carieră

Generalul Răzvan Ionescu (49 de ani) este tipul tehnocratului discret, foarte puțin vizibil la nivel public. Este considerat un profesionist de carieră, având peste două decenii de experiență operativă. Este de profesie fizician, absolvent al Facultății de Fizică din cadrul Universității București. A urmat cursuri postuniversitare de Geopolitică și Geostrategie la Academia de Studii Economice, un master NATO Senior Executive la SNSPA și cursuri de specializare în combaterea terorismului la Centrul George C. Marshall din Germania.

În cadrul SRI, a început cu gradul de locotenent (șef de promoție) și a parcurs toate treptele ierarhice. Înainte de a fi numit prim-adjunct în 2017, a condus o unitate centrală axată pe combaterea amenințărilor transfrontaliere.

Sub conducerea sa, SRI a menținut un profil public discret, concentrându-se pe cooperarea internațională în cadrul NATO și UE, în special în contextul provocărilor de securitate regională. În această perioadă, instituția a obținut succese operaționale în domenii critice precum criminalitatea organizată, migrația, fluxurile financiare ilegale și proliferarea sistemelor de armament. În biografia sa oficială, accentul este pus pe cariera sa de fizician și pe studiile postuniversitare.

„De-a lungul carierei în SRI, a ocupat mai multe funcții, atât în cadrul unităților centrale, cât și teritoriale, unde a avut succese operaționale de anvergură, în parteneriat cu servicii de intelligence din spațiul euroatlantic, pe problematici privind criminalitatea organizată transfrontalieră, respectarea regimurilor internaționale privind proliferarea sistemelor de armament, fluxuri financiare internaționale, migrație și terorism.

A fost încadrat în SRI cu gradul de locotenent și a absolvit ca șef de promoție cursurile de inițiere. A fost avansat la gradul de general-maior la 1 decembrie 2017. Anterior numirii în funcția de prim-adjunct al directorului SRI, a condus o unitate centrală cu activitate în combaterea amenințărilor transfrontaliere. În activitatea sa a colaborat excelent cu partenerii instituționali ai SRI, atât interni, cât și externi”, se precizează în biografia publicată pe site-ul SRI.

Generalul Răzvan Ionescu

Soția, angajată la ANCOM

Soția acestuia, Elena Cristina Ionescu, este angajată, din 2019, la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM, pe un post de consilier de specialitate într-un departament tehnic al instituției. Anterior, Elena Cristina Ionescu a lucrat în cadrul Loteriei Române. La momentul la care soția directorului interimar al SRI a ajuns la ANCOM, prin concurs, instituția era condusă de Sorin Grindeanu, actualul lider PSD și președinte al Camerei Deputaților. Soții Ionescu au un băiat.

În ultima declarație de avere publică, corespunzătoare anului fiscal 2023, Răzvan Ionescu a declarat venituri din salarii în valoare de 224.273 de lei și drepturi de hrană și echipamente de 16.590 de lei. În același an, Elena Cristina Ionescu, a avut venituri de 250.245 de lei, din salariul de la ANCOM. Directorul interimar al SRI a mai declarat trei terenuri forestiere, unul agricol și unul intravilan în suprafață totală de circa 20.000 de metri pătrați, trei apartamente, o casă de vacanță și mai multe conturi la bănci și o firmă de asigurări, cu diferite sume de bani.

Adjuncții lui Răzvan Ionescu

Generalul Răzvan Ionescu este ajutat la conducerea SRI de doi adjuncți: generalii-locotenenți Adrian Ciocîrlan și Gheorghe Stancu Răducu. Adrian Ciocîrlan (51 de ani) a ocupat, anterior numirii, până în anul 2010, diverse funcții de conducere în cadrul Direcției Generale Contraspionaj. În perioada 2010-2013, a fost șeful Direcției de Informații a Municipiului București. Între 2013-2016, a condus Direcția Generală Apărarea Constituției. Potrivit biografiei sale, „a participat la misiuni, acțiuni și operațiuni complexe derulate în special pe profil contraspionaj, în cooperare cu parteneri externi ai SRI”. A urmat cursurile Facultății de Psihosociologie din cadrul Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul, pe care le-a absolvit în anul 1996, după care a urmat cursuri de pregătire în domeniul intelligence și studii de securitate desfășurate în țară și în străinătate.

Adrian Ciocîrlan.

Gheorghe Stancu Răducu (53 de ani) a ocupat, anterior numirii, funcția de șef al Direcției Logistică și locțiitor al șefului Direcției Înzestrare și Patrimoniu. Începând cu anul 2002, a fost promovat în funcția de șef birou, iar la data de 15 mai 2006, în funcția de șef sector. În 2008, ofițerul a fost numit în funcția de locțiitor al șefului Direcției Înzestrare și Patrimoniu, după care a fost avansat în postul de conducere de la Direcția Logistică.

Rapoartele SRI, „îngropate” la comisie

Activitatea SRI se află, potrivit legislației, sub control parlamentar. Instituția este obligată să prezinte comisiei parlamentare de control un raport anual despre activitatea desfășurată. În mod normal, rapoartele ajung la vot în plenul Parlamentului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat de doi ani. Pe 11 mai 2021, au fost votate în plen rapoartele privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informaţii în anii 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019.

Raportul de activitate pentru anul 2020 a fost votat abia în octombrie 2023. De atunci, niciun raport, din cele patru care au fost transmise de SRI, nu a mai ajuns la votul parlamentarilor. Aceasta, deși toate rapoartele au fost prezentate și adoptate în comisia de control. Ultimul raport înaintat comisiei, cel pentru activitatea din 2024, a fost discutat și votat în luna iunie 2025. Președintele comisiei de control a SRI este deputatul PSD Eugen Bejinariu.

