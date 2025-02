Mai mult, Trump lasă de înțeles că Statele Unite nu ar trebui să continue să sprijine Kievul și că pacea ar trebui negociată în termenii lui Vladimir Putin. Această schimbare de abordare riscă să afecteze profund securitatea Europei și poziția Americii pe scena internațională.

Trump dă vina pe Ucraina că și-ar fi provocat singură războiul

Într-un interviu recent, Trump a declarat că Ucraina „a făcut greșeli” și că războiul ar fi putut fi evitat, dacă Kievul ar fi fost mai dispus să negocieze.

„Dacă ar fi discutat mai mult cu Putin, poate că nu s-ar fi ajuns la acest conflict. Acum trebuie să găsim o soluție realistă, iar aceasta nu poate exclude Rusia”, a spus el.

Prin aceste declarații, Trump sugerează că războiul nu ar fi fost provocat doar de Rusia, ci și Ucraina, ceea ce contrazice poziția oficială a SUA din ultimii ani. Un alt aspect îngrijorător este atitudinea lui Trump față de Vladimir Putin. În repetate rânduri, el l-a descris pe liderul rus drept „un om puternic, care știe ce vrea pentru țara lui”.

Această admirație este văzută de analiștii politici drept o încercare de a menține o relație bună cu Rusia, chiar dacă acest lucru ar putea însemna sacrificarea intereselor Ucrainei. Potrivit unor surse citate de The New York Times, echipa lui Trump a început deja discuții informale cu reprezentanți ai Kremlinului despre o posibilă soluție la conflict.

Aceste discuții au loc fără participarea Ucrainei, ceea ce sugerează că administrația Trump ar putea încerca să ajungă la o înțelegere cu Moscova fără să țină cont de interesele Kievului.

Liderii europeni se unesc și caută strategii noi

Reacțiile internaționale la această schimbare de abordare nu au întârziat să apară. Liderii Uniunii Europene și ai NATO sunt îngrijorați că o retragere a sprijinului american ar putea duce la o slăbire a frontului de apărare împotriva Rusiei.

„Dacă SUA renunță la Ucraina, Europa va trebui să se descurce singură. Dar fără ajutorul american, poziția noastră devine mult mai vulnerabilă”, a declarat Josep Borrell, șeful diplomației UE.

Cancelarul german, Olaf Scholz, a criticat și el poziția lui Trump, spunând că „a accepta condițiile Rusiei înseamnă, practic, să cedăm în fața agresiunii. Ucraina trebuie să își decidă singură viitorul, nu să i se impună o soluție negociată peste capul său”.

Mai mult, Trump a discutat și posibilitatea ca Rusia să fie reprimită în Grupul G7, din care a fost exclusă în 2014, după anexarea Crimeei. Aceasta ar însemna o normalizare a relațiilor cu Moscova și o relaxare a sancțiunilor economice impuse de Occident.

„Rusia este o mare putere și trebuie să fie la masă când luăm decizii importante. Fără ea, nu putem ajunge la o soluție durabilă”, a spus Trump.

Dacă Trump își unește forțele cu Putin, Europa rămâne pe cont propriu

Schimbarea poziției Americii sub administrația Trump ridică mai multe întrebări despre viitorul securității europene. Până acum, Statele Unite ale Americii au fost principalul sprijin al Ucrainei și garantul securității în regiune. Dacă acest sprijin dispare, NATO și UE vor trebui să își regândească strategia de apărare.

„Dacă SUA dau înapoi în fața Rusiei, și China ar putea să devină mai agresivă. Beijingul urmărește cu atenție ce se întâmplă în Ucraina și va trage propriile concluzii legate de Taiwan”, a spus fostul secretar al apărării, Leon Panetta, care a avertizat că această nouă abordare ar putea avea consecințe grave la nivel global.

Pe termen lung, schimbarea politicii externe americane ar putea slăbi NATO, întări poziția Rusiei și crea diviziuni între statele europene. Țări precum Polonia și statele baltice vor cere mai mult sprijin militar, în timp ce altele, precum Ungaria, ar putea căuta să își îmbunătățească relațiile cu Moscova.

Analiza The New York Times trage un semnal de alarmă că poziția lui Trump față de Ucraina riscă să rescrie echilibrul geopolitic mondial și pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de aliații săi europeni.

