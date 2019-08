Clanurile din Caracal se pârăsc unul pe altul. Apropiat al lui Oacă: „Oamenii lui Codiță cară votanți PSD cu mașinile, la toate alegerile!”

De Anca Ochianu, Maria Andrieș, Răzvan Luțac, Eli Driu (foto),

Câștigătorul de moment, de pe urma tragediei de la Caracal, pare a fi Remus Rădoi, afaceristul la care polițiștii au apelat pentru găsirea Alexandrei Măceșanu.

Membri ai clanului Oacă susțin că, acum câteva săptămâni, Rădoi organizase un miting, în fața Primăriei Caracal, cerând demiterea lui Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Municipale. ”Polițistul Mirea era văzut deseori la cafea, în oraș, cu Oacă”, a explicat Rădoi, pentru Libertatea.

Ce șef de poliție e ăla care se afișează cu interlopii și ce semnal transmite el?! Remus Rădoi

După cum se știe, Mirea a fost destituit în urma Cazului Alexandra.

Bătăușul cu țeava, licențiat de IGPR

Tot în urma Cazului Alexandra, au început să curgă acuzațiile dintre clanuri, cu privire la cine “ajută” și cum oamenii legii, în rezolvarea cazurilor. “Are și Rădoi dosare, dar dosarele lui sunt doar atâta, pe când ale noastre sunt ditamai”, reclamă Marius Predescu, afacerist din anturajul lui Nicușor Oacă.

Remus Rădoi are intedicție în instanță să dețină firme de pază. Totuși, relatează un fost angajat al Safety Security, Mădălin Oanță, Rădoi este cel care conduce nu doar Safety, ci și Thug Security și Spartan Protecție și Pază SRL. În posturile-cheie din aceste trei societăți și-a numit oameni de încredere.

Remus Rădoi este cel la care polițiștii din Olt au apelat pentru a o căuta pe Alexandra Măceșanu

”Da, administrez aceste companii, în sensul că alerg și muncesc pentru ele”, a recunoscut Rădoi.

Ionuț Țîrnă, administrator la Thug Security, apare alături de Rădoi, în filmarea cu bătaia de la clubul Imperium, din Caracal, din luna aprilie. “Nuțu” Țîrnă nu poartă însemnele vreunei firme de pază, este în civil și folosește ca armă o bucată de țeavă. Deși imaginile au fost larg mediatizate, nici IGPR, nici SRI nu au luat în discuție retragerea licenței acordate Thug Security, firmă care, între 2016-2018, a încheiat 69 de contracte cu statul, conform SEAP.

Urmăriți mai jos filmarea cu bătaia de la clubul Imperium, din Caracal, din luna aprilie:

Un oraș sub legea pumnului și a banului

Marius Predescu și Mădălin Oanță susțin că Remus Rădoi dictează și la Primăria Caracal, “e seară de seară la sfat, în curtea primarului”, și la DIICOT Olt, pe care îl alimentează cu martori falși, și la Poliție, unde “el numește sau dă jos comandanții”.

Iar la alegeri, același Rădoi ar organiza transportul alegătorilor PSD la urne, într-un județ faimos pentru prezențe de peste 100 la sută, la secțiile de vot din comune.

Remus Rădoi numește asta dreptate, clanurile rivale o numesc lipsă de fair-play.

După ce fenomenul a ieșit la iveală, comentatorii TV l-au numit ”destructurarea statului”.

Marius Predescu, afacerist din anturajul lui Nicușor Oacă: „După Rădoi, veneau pompierii să spele sângele”

Marius Predescu, apropiat al lui Nicușor Oacă

Reporter: Ce știți despre Remus Rădoi?

Marius Predescu: Are firmele acelea de pază. Și având pile foarte mari…

Reporter: Ce fel de pile?

Marius Predescu: Înaintea lui Mirea, a fost șef al Poliției Caracal comandantul Vasile. Pe Ilie Vasile, Rădoi l-a pus comandant

Reporter: Cum?

Marius Predescu: Îi dădea fapte, cazuri direct rezolvate… Așa a fost și cu domnul Alexe, ca să fie mâna lui dreaptă.

Bea suc din frunze de copac, joacă miliarde la cazinou și umblă cu minore. O dată, Rădoi a smuls o bucată de bordură și a bătut pe cineva peste piept, până nu i-a mai rămas o coastă întreagă” Marius Predescu, apropiat al lui Nicușor Oacă

Reporter: De ce credeți că l-a susținut comisarul Vasile, doar pentru funcție?

Marius Predescu: Este vorba de bani. Codiță încasează bani pentru alții. Mai mult de jumătate din cât câștigă iau cei care-l susțin. Tot timpul a fost susținut de PSD. Altfel nu ai cum să stai atât timp în picioare într-un oraș. Și să bați în fiecare săptămână oameni, chiar și femei, copii… I-a bătut pe unii din Balș, au venit pompierii și polițiștii să spele sângele de pe jos.

Reporter: Adică pompierii ștergeau probele?

Marius Predescu: Da, exact. După o bătaie, când Mirea s-a autosesizat și voia să îi facă dosar penal, Rădoi a adus niște oameni de la țară, le-a dat pancarte și i-a pus să strige: Mirea coruptul! Un miting fals. Cel pe care Rădoi îl bătuse era la spital la Craiova. S-a dus Codiță la el, să negocieze, să nu facă plângere.

„Cară martorii la DIICOT cu Duster-ul”

Reporter: Există dosare și de-o parte, și de alta. Și la clanul Oacă, și la Codiță.

Marius Predescu: Da, dar dosarele împotriva noastră sunt făcute de el, cu martori aduși de la el, de la firmă. Dacă el bate lumea cu poliția de față… A scuipat un agent cu șeful lui de față… Eu spun că mai mult de jumătate din poliție sunt ai lui Remus Rădoi. Cine s-a pus martor în cazul lui Oacă primește protecție de la Rădoi.

Codiță îi ajută pe polițiști să fabrice probe și să facă dosare contra noastră. Intră la DIICOT Olt ca la el acasă Marius Predescu, apropiat al lui Nicușor Oacă

Reporter: Dar, din ce știți, cu Mirea ce raporturi avea Rădoi?

Marius Predescu: Codiță strângea semnături să-l demită pe Mirea, prin mai. Îl bătuse pe un văr de-al meu și se temea că dosarul va ajunge la Mirea. Făcuse o din aia, cum se spune? Petiție.

Reporter: Dumneavoastră ce relație aveți cu PSD-ul, pe plan local?

Marius Predescu: Am votat cu ei, toată familia noastră a votat cu ei.

Reporter: Duceați oameni la vot cu mașina?

Marius Predescu: Doar rude, prieteni… Spuneam noi că e mai bine să votăm PSD-ul. Din convingere, nu de altceva… Dar uite că PSD-ul îi face bine lui Rădoi… Rădoi duce oameni la toate alegerile. Le dă și bani. Și cară martorii la DIICOT cu Duster-ul, am văzut cum îi urcă în mașină și îi duce la sediul Parchetului. Oamenii ăștia de la el de la firmă sunt oameni de nimic, n-au ce pierde…

Reporter: Dar unde-i ține, că nu se văd nicăieri?

Marius Predescu: Umblă noaptea. Dacă e vreun scandal, îi cheamă și vin… Dar scandalul tot el îl face, el taie, el spânzură, el judecă în Caracal.

Mădălin Oanță, fost angajat Safety Security: “Domnul Rădoi m-a pus să duc servietele cu bani”

Mădălin Oanță a lucrat un an pentru Safety Security și a fost plătit doar pentru 3 luni

Reporter: Ați lucrat la firma lui Remus Rădoi.

Mădălin Oanță: Am fost angajatul lui un an de zile.

Reporter: Spuneți că vă punea să bateți oameni. Din ce motive?

Mădălin Oanță: Dacă cineva făcea scandal, vărsa un pahar de whisky, să zicem, domnul Rădoi ne spunea nouă, angajaților: Îl prindeți și-l bateți, cu ce apucați! Pumnale, răngi, rozete. Că angajații de la Safety cu asta umblă. Cuțite, telescopice…

Reporter: Când v-ați angajat, cu cine ați semnat contractul?

Mădălin Oanță: N-am semnat nimic.

Reporter: Și cum, de unde vă luați salariul?

Mădălin Oanță: Ne chema, ne dădea banii în mână. Pe anunțurile de angajare scria 3.300 de lei. De fapt, primeam doar 1.100 de lei. Dar odată ce ajungeai în firmă, nu mai puteai să te lași de treaba asta. Îți făceai foarte mulți dușmani…

Reporter: Și acceptați să primiți doar atât?

Mădălin Oanță: Eu nu am acceptat, dar vă dați seama, oameni de la țară , oameni care au avut în spate pușcărie, probleme cu legea acceptă.

Reporter: Câți angajați sunt la Safety Security?

Mădălin Oanță: În Caracal, sunt vreo 40. În total, sunt cam 1.500.

Reporter: Dar unde stau? Că nu se văd pe străzi, la posturile de pază.

Mădălin Oanță: Normal că nu se văd, dacă n-au acte în regulă. Eu sunt unul dintre cei care n-a avut nimic legal, nici o hârtie. Am făcut denunț la Inspecția Muncii, că n-am primit banii de 9 luni. Mi-au făcut chemare să aduc probe. Le-am adus fotografii, martori. Dar de atunci, de trei luni, cei de la Inspecția Muncii n-au mai dat nici un semn. M-au sfătuit să cer despăgubiri în instanță.

„Domnul Remus vrea el toată supremația”

Reporter: Și cum se desfășura munca la firmă?

Mădălin Oanță: Ne trimitea ca la sapă, nici măcar un spray nu ne dădea. Ne trimitea să ne batem cu mâinile goale, cu ce avem. Și în civil, nu purtam totdeauna uniformele.

Reporter: Și femeile de ce erau bătute?

Mădălin Oanță: Pentru că se băgau pentru soțul sau prietenul lor și erau bătute și ele, le lua la rând, nu conta. Domnul Rădoi, oarecum, e un psihopat. Vrea să aibă el toată supremația.

Reporter: Cine conduce firma? Cine semnează contractele?

Mădălin Oanță: Tot domnul Rădoi semnează, dar cu numele altuia. Am fost cu el când a cumpărat Thug Security.

Domnul Rădoi zicea că face telepatie cu câinele unui prieten al lui. Că intră în mintea câinelui. Nu glumea. Și atunci mi-am dat seama că omul ăsta e nebun. Și psihopat Mădălin Oanță, fost angajat Safety Security

Reporter: Vreți să spuneți că semnează în fals și contractele cu primăria?

Mădălin Oanță: Da. Domnul Țîrnă, Ionuț, este verișorul lui primar. Iar domnul Rădoi este cu PSD-ul, are relații foarte mari. Când se duce la licitații, se duce cu toate cele trei firme. Prin orașul ăsta, de o sărăcie completă, merge cu un Rolls de 400.000 de euro. Am fost cu el când a cumpărat mașina. Am dus valizele de bani.

Reporter: De unde ați luat valizele de bani?

Mădălin Oanță: Banii i-am luat de la sediul Safety, de la China shop (n.red. – Red Plazza Center, din Caracal). Mașina era în țiplă, într-un camion. A plătit-o cu banii jos.

Reporter: Alte persoane din conducerea firmei ați cunoscut?

Mădălin Oanță: Ce vă pot spune e că sunt două femei care lucrează la un dispecerat. Acolo discutam noi, ne chema, ne spunea să îl bateți pe ăla sau pe ăla…

Reporter: Ce s-a întâmplat după ce ați plecat de la firmă?

Mădălin Oanță: Domnul Remus m-a acuzat de șantaj, de cămătărie… Acum sunt martor la DIICOT.

Reporter: Ceea ce afirmați dumneavoastră e că Remus Rădoi se folosește de procurori, de polițiști și de oamenii din firma lui pentru a instrumenta dosare împotriva rivalilor săi.

Mădălin Oanță: Da, asta face. Toată familia lui Rădoi Remus e băgată în firmele de pază. Multora din poliție le e frică de el. Că îi rupe cu bătaia. După bătaia de la Imperium, cu cei din clanul Cimino, Rădoi mi-a propus să mă întorc la el la firmă. I-am zis că nu îmi place să bat oameni.

Reporter: Dar ați bătut oameni pentru Remus Rădoi.

Mădălin Oanță: Am bătut, dar mi le-am plătit. Am fost dat în judecată, mi-am plătit greșeala. Când i-am spus că nu mă întorc, domnul Rădoi mi-a spus că o să văd eu cine este el. A răspândit zvonul că sunt un om violent. Nu-mi mai găseam de lucru. Cu greu, m-am angajat paznic la o firmă de mezeluri.