Având în vedere urgentarea soluțiilor pentru COVID-19, organele de reglementare și medicii au fost forțați să ia niște scurtături pe care în mod obișnuit nu le-ar fi făcut niciodată, cum ar fi să recomande sau chiar să administreze un medicament netestat pentru o anumită afecțiune.



Acum, începem să vedem că clorochina nu este chiar atât de promițătoare și chiar poate face mai mult rău din cauza efectelor secundare.



Câteva spitale din Suedia au stopat administrarea clorochinei pacienților bolnavi de COVID-19. Medicii pretind că nu au încredere că medicamentul îmbunătățește simptomele, cel puțin nu destul cât să merite efectele secundare, printre care se numără crampele sau pierderea vederii periferice.



Magnus Gisslén, profesor și doctor la Spitalul Universitar din Sahlgrenska, a spus pentru Gothenburg Post că atât el, cât și colegii au prescris tratamentul cu clorochină pacienților timp de două săptămâni – câte două tablete pe zi -până când li s-a ordonat să oprească astfel de intervenții.



Au fost raportate mai multe efecte secundare serioase decât ne-am închipuit prima oară. Nu putem să evităm aceste efecte secundare serioase, mai ales cele care afectează inima, pentru că acesta este un medicament care are nevoie de doză mare. În plus, nu avem dovezi clare că clorochina are un efect benefic împotriva COVID-19.



