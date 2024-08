Autoritățile nu au dezvăluit însă locația exactă unde au fost găsite pachetele, dar au distribuit fotografii ale acestora, care aveau un triunghi roșu pe etichete, relatează Sky News.

Coletul a fost găsit învelit într-un sac de gunoi printre alge marine, frunze și alte resturi.

Furtuna Debby a ajuns în regiunea Big Bend de pe coasta Floridei, după ce s-a transformat într-un uragan de categoria 1 duminică seara, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC).

Cel puţin şase persoane au fost ucise după ce uraganul Debby a lovit luni Florida înainte de a-şi slăbi intensitatea şi de a se transforma într-o furtună tropicală. Însă Debby este de aşteptat să aducă inundaţii puternice în unele părţi ale Georgiei şi Carolinei de Sud în următoarele zile, relatează Reuters şi BBC.

Centrul Naţional pentru Uragane a avertizat cu privire la pericolul de inundaţii „care pun în pericol viaţa”, deoarece „furtuna cu mişcare lentă” provoacă „ploi torenţiale” ce pot dura şi o săptămână. Viteza redusă a furtunii ar putea provoca „inundaţii catastrofale”, a declarat Jamie Rhome, directorul adjunct al Centrului pentru Uragane.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V