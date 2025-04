Cum se apără Russell Brand, care este acuzat că a abuzat patru femei

Russell Brand a fost interogat de mai multe ori de poliție după ce o investigație realizată de Sunday Times, Times și Channel 4’s Dispatches, în septembrie 2023, a scos la iveală multiple acuzații grave împotriva sa.

Actorul și comediantul, în vârstă de 49 de ani, a negat acuzațiile, numindu-le „foarte, foarte dureroase”. De asemenea, Russell Brand susține că relațiile sale au fost „întotdeauna consensuale”.

Brand a fost citat să apară în fața Tribunalului Westminster pe 2 mai, însă se crede că se află în Statele Unite.

Cariera lui Russell Brand

Brand, născut în Essex, și-a început cariera ca stand-up comedian, debutând la Hackney Empire în 2000 și mai târziu la Edinburgh Fringe.

A devenit faimos în mijlocul anilor 2000 ca prezentator al emisiunii Big Brothers Big Mouth. Ulterior, a găzduit evenimente importante precum premiile NME, MTV, Brit Awards și a participat la concertul caritabil Live Earth.

În 2008, a fost implicat într-un scandal de proporții, după ce a lăsat apeluri telefonice nepotrivite actorului Andrew Sachs (Fawlty Towers). Acest incident a dus la concedierea sa de la BBC Radio 2.

După acest episod, și-a reorientat cariera spre Hollywood, jucând în filme precum Forgetting Sarah Marshall și Get Him to the Greek.

