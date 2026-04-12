Reparații în timp record

Arabia Saudită a anunțat duminică faptul că principala sa conductă de petrol Est-Vest și alte facilități energetice și-au reluat operațiunile după ce au suferit daune în atacurile iraniene care au vizat infrastructura din Golf, marcând un pas critic spre stabilizarea aprovizionării globale cu energie pe fondul escaladării conflictului regional, relatează Kurdistan 24.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că conducta și facilitățile afectate „și-au revenit și și-au recăpătat capacitatea operațională”, conform unui comunicat transmis de Agenția de Presă Saudită.

Atacurile reduseseră temporar capacitatea de pompare a regatului prin conducta Est-Vest cu aproximativ 700.000 de barili pe zi, în timp ce capacitatea totală de producție de petrol fusese redusă cu circa 600.000 de barili pe zi.

Ministerul a adăugat că eforturile rapide de reparații au ajutat la compensarea unor pierderi, inclusiv prin creșterea producției la câmpul petrolifer Manifa, care a suplinit aproximativ 300.000 de barili pe zi scoși anterior din uz.

Cu toate acestea, lucrările de restaurare continuă la câmpul petrolifer Khurais, de o importanță strategică, unde atacurile au redus capacitatea de producție cu încă 300.000 de barili pe zi. Oficialii au declarat că producția totală nu a fost încă restabilită complet.

Principala rută de export de țiței a Arabiei Saudite

Conducta Est-Vest — cunoscută și sub numele de Petroline — a devenit principala rută de export de țiței a Arabiei Saudite, în urma închiderii efective a Strâmtorii Ormuz, pe fondul conflictului în desfășurare în care sunt implicate Statele Unite, Israel și Iran.

Conducta îi permite regatului să transporte petrol de la câmpurile sale din est către Marea Roșie, ocolind punctul riscant din Golf.

Conform informațiilor disponibile, loviturile iraniene asupra conductei au avut loc la doar câteva ore după anunțarea armistițiului de miercuri, fapt ce scoate în prim-plan precaritatea negocierilor diplomatice și amenințarea constantă asupra obiectivelor energetice vitale.

Necesitatea unor rute alternative

Această perturbare a reconfirmat necesitatea unor rute alternative de export, într-un context în care Teheranul profită de controlul asupra Strâmtorii Ormuz pentru a pune presiune pe piețele internaționale.

Circa 20% din fluxul global de petrol tranzitează de regulă această cale navigabilă îngustă, astfel încât orice semn de instabilitate se resimte instantaneu în prețul barilului și în lanțurile logistice internaționale.

Ofensiva asupra obiectivelor saudite se înscrie într-o serie mai lungă de atacuri vizând infrastructura din Golf, declanșată la sfârșitul lunii februarie, odată cu începerea ostilităților dintre Iran și forțele sprijinite de SUA și Israel.

Conform informațiilor recente, atât Arabia Saudită, cât și Qatarul se confruntă cu avarii majore la platformele de extracție a petrolului și gazelor, fapt ce alimentează temerile privind o criză de aprovizionare pe termen lung.