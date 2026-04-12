11 apr. - Ieri Discuțiile sunt în mare parte pozitive, spun surse, dar se blochează în Strâmtoarea Ormuz Surse pakistaneze au declarat pentru CNN că tonul general și rezultatul discuțiilor SUA-Iran de la Islamabad au rămas în mare parte pozitive, dar că persistă un impas în ceea ce privește controlul Strâmtorii Hormuz. Anterior, o sursă apropiată echipei de negociatori a Iranului a declarat pentru CNN că SUA au făcut „cereri inacceptabile” cu privire la strâmtoare, presa de stat iraniană raportând dezacorduri similare.

11 apr. - Ieri SUA și Iranul încep o nouă rundă de discuții la Islamabad, afirmă presa iraniană Echipele de negociere americane și iraniene au început o nouă rundă de discuții trilaterale la Islamabad, oficiali pakistanezi acționând ca mediatori, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim. Cu toate acestea, raportul a precizat că rămân provocări semnificative, indicând ceea ce a fost descris ca „cereri excesive” din partea SUA, care ar putea complica progresul către un acord. „Având în vedere cererile excesive ale SUA, se pare că aceasta este ultima șansă a echipei iraniene de a ajunge la un cadru comun în această rundă de discuții”, a declarat Tasnim fără a oferi detalii suplimentare.

11 apr. - Ieri Iată ce solicită fiecare, SUA și Iranul, în legătură cu Ormuz Teheranul cere controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, încearcă să colecteze taxe de tranzit de la navele care doresc să tranziteze prin calea navigabilă.

Obiectivele declarate ale lui Trump au variat în timpul războiului, dar SUA au declarat că doresc trecerea liberă pentru transportul maritim global prin strâmtoare.

La începutul acestei săptămâni, Trump a provocat alarmă și furie pe scară largă după ce a spus că „o întreagă civilizație va muri” în Iran, cu excepția cazului în care guvernul său va fi de acord să permită navelor să treacă liber prin Ormuz.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a discutat „situația regională care a urmat armistițiului dintre SUA și Iran" într-o convorbire telefonică cu președintele francez Macron, a declarat Ministerul de Externe al Arabiei Saudite. „Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre impactul amenințărilor la adresa navigației maritime și repercusiunile acestora asupra economiei globale, schimbând în același timp opinii cu privire la mai multe probleme de interes comun", a declarat ministerul într-o înregistrare a discuțiilor.

