Discuțiile sunt în mare parte pozitive, spun surse, dar se blochează în Strâmtoarea Ormuz
SUA și Iranul încep o nouă rundă de discuții la Islamabad, afirmă presa iraniană
Iată ce solicită fiecare, SUA și Iranul, în legătură cu Ormuz
Prințul moștenitor saudit a vorbit despre problemele din regiune cu președintele francez Macron
11-04-2026

Discuțiile sunt în mare parte pozitive, spun surse, dar se blochează în Strâmtoarea Ormuz

Surse pakistaneze au declarat pentru CNN că tonul general și rezultatul discuțiilor SUA-Iran de la Islamabad au rămas în mare parte pozitive, dar că persistă un impas în ceea ce privește controlul Strâmtorii Hormuz.

Anterior, o sursă apropiată echipei de negociatori a Iranului a declarat pentru CNN că SUA au făcut „cereri inacceptabile” cu privire la strâmtoare, presa de stat iraniană raportând dezacorduri similare.

11-04-2026

SUA și Iranul încep o nouă rundă de discuții la Islamabad, afirmă presa iraniană

Echipele de negociere americane și iraniene au început o nouă rundă de discuții trilaterale la Islamabad, oficiali pakistanezi acționând ca mediatori, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Cu toate acestea, raportul a precizat că rămân provocări semnificative, indicând ceea ce a fost descris ca „cereri excesive” din partea SUA, care ar putea complica progresul către un acord.

„Având în vedere cererile excesive ale SUA, se pare că aceasta este ultima șansă a echipei iraniene de a ajunge la un cadru comun în această rundă de discuții”, a declarat Tasnim fără a oferi detalii suplimentare.

11-04-2026

Iată ce solicită fiecare, SUA și Iranul, în legătură cu Ormuz

Teheranul cere controlul asupra Strâmtorii Ormuz.
De asemenea, încearcă să colecteze taxe de tranzit de la navele care doresc să tranziteze prin calea navigabilă.
Obiectivele declarate ale lui Trump au variat în timpul războiului, dar SUA au declarat că doresc trecerea liberă pentru transportul maritim global prin strâmtoare.
La începutul acestei săptămâni, Trump a provocat alarmă și furie pe scară largă după ce a spus că „o întreagă civilizație va muri” în Iran, cu excepția cazului în care guvernul său va fi de acord să permită navelor să treacă liber prin Ormuz.

11-04-2026

Prințul moștenitor saudit a vorbit despre problemele din regiune cu președintele francez Macron

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a discutat „situația regională care a urmat armistițiului dintre SUA și Iran” într-o convorbire telefonică cu președintele francez Macron, a declarat Ministerul de Externe al Arabiei Saudite.

„Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre impactul amenințărilor la adresa navigației maritime și repercusiunile acestora asupra economiei globale, schimbând în același timp opinii cu privire la mai multe probleme de interes comun”, a declarat ministerul într-o înregistrare a discuțiilor.

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Sfânta Lumină de la Ierusalim a ajuns în România: „Este semnul că iubirea lui Dumnezeu nu moare niciodată”
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Rușine absolută la Arena Națională înainte de FCSB -Oțelul 4-0. Cum a apărut poza lui Mircea Lucescu pe tabela de marcaj. Foto
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit