Relatarea, care datează de joi, nu precizează când a avut loc atacul.

Conform datelor furnizate de Agenția Spațială Europeană și analizate de CNN, instalația strategică de la Abqaiq a fost cuprinsă de incendii violente. Imaginile din satelit au surprins nori denși de fum ridicându-se din incinta Saudi Aramco, după relatările privind o ofensivă iraniană.

Totuși, experții precizează că, în ciuda vizibilității focului, dovezile satelitare nu pot confirma încă sursa precisă a incendiului.

Imaginea a fost realizată pe 8 aprilie, în jurul orei 10:00, ora locală (03:00 ET), la doar câteva ore după ce preşedintele SUA Donald Trump a anunţat un armistiţiu de două săptămâni între SUA şi Iran.

Situată într-o zonă-cheie din estul Arabiei Saudite, instalația Abqaiq deține recordul mondial pentru capacitatea de stabilizare a petrolului. Importanța sa este critică, asigurând o parte semnificativă – circa 5% – din necesarul global de hidrocarburi. Aceasta reprezintă, de asemenea, nodul principal care alimentează conducta de transport Est–Vest.

Conducta, cu o lungime de 1.200 de kilometri, este una dintre cele două din regiune care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, unde războiul din Iran a provocat perturbări semnificative ale comerţului.

Premierul Benjamin Netanyahu anunță disponibilitatea Israelului pentru negocieri directe cu Libanul privind dezarmarea Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice, însă fără un armistițiu în vigoare. Beirutul respinge ideea unor discuții, în timp ce tensiunile regionale rămân ridicate, pe fondul disputelor legate de ofensiva israeliană și de redeschiderea Strâmtorii Hormuz.



