Din 1.000 de tineri prezenţi la festivaluri sau concerte, 120 au recunoscut că au consumat droguri în ultimul an, iar 16 au mărturisit că erau sub influenţa acestor substanţe chiar în momentul realizării sondajului, arată un studiu publicat de Agenția Națională Antidrog, în iunie anul acesta.

Le promitea „evoluții spirituale”

„Bune să vă fie inimile, dragi și drage. De luni ne revedem iar. Există mici modificări, sper să le implementăm repede împreună. (…) 5. Pe perioada nespusului (Untold – n.r.) și alte festivale (sic!) mari, castelul electric (Electric Castle – n.r.), magazinul este închis. 6. Am să-mi schimb iar numele. Vă iubesc și apreciez pe toți. Facem o treabă bună împreună și sper să reușim evoluții mental, fizice și spirituale.”

Acesta e mesajul pe care traficantul Adrian G. îl trimitea, la sfârşitul verii trecute, clienţilor lui, pe grupul de pe Surespot. „Magazinul” era o locuinţă închiriată de el, în Cluj.

În preajma marilor evenimente la care participă îndeosebi tinerii, controalele poliţiei se intensifică în zonă, iar dealerii devin precauţi. Însă nu toţi.

Cine sunt „vânzătorii” de la festivaluri

În seara de 22 octombrie 2021, Kinga Szakacs a fost oprită în trafic de poliţiştii de la IPJ Covasna. Femeia declara că mergea la festivalul de muzică „APOTEK”. „Avea ochii roşii şi pupilele contractate”, susțin poliţiştii, aşa că fost testată cu aparatul Drugtest şi apoi percheziţionată. În rucsacul ei au fost găsite 85 de pastile de ecstasy, pe care Szakacs a susţinut că le cumpărase de la o cunoştinţă din Ungaria.

Tânăra de 22 de de ani a recunoscut că intenţiona să vândă drogurile la festival, iar în iunie anul acesta, ea a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Braşov la 2 ani şi 6 luni cu suspendare.

Un alt „comerciant” de la festivaluri este Radu I.. Pe 1 decembrie 2019, el a fost prins având asupra lui două pliculeţe cu cocaină şi ketamină, dar şi suma de 900 de lei, despre care a mărturisit că sunt banii obținuţi din vânzarea de droguri la festivalul „Holiday Mood” din Azuga (Prahova).

În acelaşi an, spune poliţia, Radu I. vânduse ecstasy, cocaină şi ketamină la festivalul „Sunwaves” din Mamaia.

A fost trimis în judecată, alături de alt dealer şi de patru consumatori acuzaţi de deţinere de droguri, în decembrie 2019. În mai anul acesta, Tribunalul Prahova a decis ca cei doi traficanţi să fie judecaţi separat. Deocamdată, în dosarul disjuns n-a început încă nici judecată pe fond.

Alin Achimov din Năvodari era cercetat pentru trafic de droguri din martie 2019, când poliţia i-a găsit în mașină 25 de grame de canabis, porţionate în folii de staniol. Bărbatul de 27 de ani, sudor de profesie, a fost pus atunci sub acuzare şi lăsat în libertate.

Patru luni mai târziu, în ultima seară de „Neversea”, Achimov a fost prins la festival cu 6 pastile de ecstasy.

În iunie anul acesta, Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat la un an şi 10 luni cu suspendare, considerând că faptele comise de el „prezintă un grad mediu de pericol social”.

Un nou trend: „încălzirea” de dinaintea petrecerii

Studiul publicat de Agenţia Naţională Antidrog luna trecută arată că, în foarte multe cazuri, tinerii practică „warm-up” (îşi fac încălzirea – n.r.), consumând droguri sau alcool, înainte de a pleca spre distracţie. „Acum majoritatea persoanelor care merg la petreceri sau în cluburi, de pildă, vin deja turmentate”, a declarat un tânăr, participant la studiu.

Lumea nu se mai distrează la fel. Sunt foarte inhibați, foarte mulți simt nevoia să se îmbrace într-un anume fel. Înainte nu era chestia asta, lumea mergea să se distreze. Acum, parcă toată lumea vrea să dovedească ceva altcuiva. Participant la studiul ANA:

Atunci când sunt întrebaţi de ce consumă substanţele interzise, ei invocă următoarele motive:

pentru relaxare (19,8%)

din curiozitate (14,5%)

fără niciun motiv clar definit (12,7%)

„Iarba” de la poarta liceului

Adolescenţii consumă droguri nu doar înainte sau în timpul petrecerilor, ci şi la sfârşitul orelor. Într-un dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, mai mulţi elevi povestesc cum, anul trecut, cumpărau de la un coleg de-al lor şi fumau canabis, chiar în poarta Liceului „Voievodul Mircea” din Târgovişte sau în părculeţul de alături.

Droguri se vând şi în campusurile universitare. În martie anul trecut, Majd Altair, student sirian la UMF Craiova, a fost prins în flagrant în timp ce îi vindea altui tânăr, într-un gang de lângă campusul universitar, 12 pastile de ecstasy. În iunie anul acesta, Altair a primit o pedeapsă de 2 ani şi 7 luni cu suspendare.

Un alt student, care locuia în complexul universitar din Braşov, a fost depistat de poliţie în iunie 2018, având în buzunar o folie ce conţinea 0,72 grame de canabis. El a explicat că un coleg de cămin îl rugase să-i împrumute maşina prietenului său, Andrei Z., iar acesta îl răsplătise cu 300 de lei și cu drogurile din folie.

Ancheta a durat aproape 4 ani, iar în iunie anul acesta, Andrei Z. a fost condamnat la 10 luni cu suspendare, pentru trafic de droguri de risc. DIICOT Braşov a făcut apel.

Coca la botez, ecstasy – la aniversare

Nu doar festivalurile, ci și petrecerile private sunt o bună piață pentru droguri. Alexandru Vasile, un traficant din Constanţa, îi mărturisea, în noiembrie anul trecut, unui apropiat devenit colaborator DIICOT, că a vândut cocaină la un botez. Convorbirea a fost înregistrată audio-video, fără ca Vasile să aibă habar:

VASILE ALEXANDRU: Da. M-am dus la un botez și am vândut 20 de grame (de cocaină – n.l.). La botez… M-am dus, să am grijă… (neinteligibil – n.l.) Să moară familia mea dacă n-am vândut 20 de grame. 20 de grame, mamăă… Și iarbă, acum am adus. Asta n-o mai știi. Ia, uite!

COLABORATORUL AUTORIZAT: E bombă! Da, da! Se vede, se vede.

Şi la petrecerile aniversare se consumă droguri. Alina*, o tânără audiată ca martoră într-un dosar al DIICOT, a dezvăluit cum a decurs o petrecere ce a avut loc pe 22 ianuarie anul acesta, într-un local din Întorsura Buzăului (Covasna).

Era o zi de sâmbătă, iar ea venise, împreună cu soţul ei, să sărbătorească ziua de naștere unei prietene. „Printre invitaţi era şi Ştefan G., de 28 de ani, despre care toţi bănuiam că face rost de ecstasy din Germania. La un moment dat”, a povestit Alina la DIICOT, „am mers la baie cu iubita lui Ştefan, iar ea a scos o pastilă de ecstasy şi mi-a întins-o. Am mușcat un sfert, a luat şi ea un sfert, apoi ne-am întors la masă. Mai târziu, am observat că soțul meu avea ochii bulbucați şi pupilele dilatate. Şi i se mișcau ochii des, în stânga și-n dreapta. Mi-am dat seama că şi el luase acelaşi drog.”

Grătare asezonate cu de toate

Un bărbat din Techirghiol, audiat într-un dosar de trafic de droguri, a povestit cum, în iulie 2020, şi-a invitat nişte prieteni acasă, la grătar, iar unul dintre ei i-a anunţat că „are ceva bun”.

„Eu am înţeles prin acest «ceva bun» că este vorba de cocaină, pentru că ştiam că el consumă aşa ceva. Şi e posibil ca şi eu să fi consumat împreună cu el, cu altă ocazie”, spune martorul.

„Ca să nu simtă familia faptul că urma să se consume droguri”, explică bărbatul, „i-am zis lui Gilbert să coboare în beciul locuinţei. El mi-a cerut farfurie, un card din plastic şi un pai. Am adus ce mi-a cerut, iar Gilbert le-a luat şi a mers singur în beci, după care ne-a chemat şi pe noi. Când am coborât, am văzut că Gilbert preparase pe farfurie patru liniuţe subţiri de cocaină”.

Şi Cristian Păturan din Olteniţa combina drogul cu micii. Numai că el n-avea „liniuţe” porţionate cu cardul, ci 24 de ghivece cu canabis, plantate în spatele casei, din seminţe luate de pe net. Un vecin a declarat la proces că anul trecut, într-o zi, i-a văzut pe Păturan şi pe un amic comun la un grătar, „în timp ce fumau un «joint», pe care apoi toţi trei l-am fumat împreună. Însă eu am refuzat să fumez, ştiind că «marfa» adusă de Păturan nu e de foarte bună calitate”.

Într-un alt dosar, un traficant de ecstasy povesteşte că una dintre cliente l-a sunat, în ianuarie anul acesta, cerându-i cinci pastile. „Mi-a spus că a făcut acasă un grătar, cu un prieten, și dorea să se distreze și cu pill-uri. Tranzacția am făcut-o la mine, primind câte 50 de lei pentru un comprimat”, a declarat dealerul în anchetă.

„Liniuţe” la job, în biroul directorului

Un alt spațiu unde se pot comercializa substanțele interzise sunt chiar firmele. Cel puțin asta s-a întâmplat în cazul care face obiectul dosarului înregistrat la Tribunalul Hunedoara, în care inculpată este A.R., o tânără de 29 de ani.

Din 2020 şi până toamna trecută, când a fost prinsă de poliţie, A. R. a deţinut, alături de complicele ei, V. N., o cultură cu 90 de plante de canabis plantate lângă Deva, într-un pâlc. Dar ancheta ce a urmat a dezvăluit că femeia nu făcea doar trafic de canabis, din producţia proprie, ci şi de cocaină.

Ea era angajată, ca agent de vânzări, la o societate comercială privată din Timişoara, iar poliţiştii au mers să ia declaraţii şi de la locul ei de muncă. Surpriza cea mare a fost chiar mărturia managerului general al societăţii.

„Eu sunt persoana care a angajat-o pe R. Andra pe postul de agent de vânzări”, a precizat el. „Mi-am dat seama că este drogată la serviciu și i-am spus că sunt interesat să consum și eu. Astfel, ea a început să îmi ofere cocaină, pe care o prizam împreună, în biroul meu. Asta s-a întâmplat de aproximativ 4-5 ori, cocaina fiind adusă de ea, de fiecare dată”.

Tribunalul Hunedoara a condamnat-o pe A. R., pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, la 3 ani şi 6 luni de închisoare, dar ea a făcut apel. Colegul ei de cocaină e în continuare manager general.

* Numele martorei din dosar a fost schimbat, pentru a-i proteja identitatea.

