„M-au fugărit 10 câini, era să mă rupă”

Oamenii acuză autoritățile de gestionarea deficitară a animalelor fără stăpân și consecințele tragice ale acesteia. Aceștia spun că nu este pentru prima dată când animalele abandonate atacă, lucru care indică faptul că incidentul recent nu este un caz izolat, ci o manifestare a unei probleme sistemice și de lungă durată. Comunitatea trăiește într-o stare de teamă și insecuritate constantă.

„Nimeni nu ia nicio măsură. Trăim într-o mizerie, câini foarte mulţi. Ne-am dus la primărie, a spus că a strâns câinii. Unde sunt câinii? Că nu putem să ne ducem cu un copil la şcoală”, spune un localnic, în timp ce altcineva completează: „Dar trage de noi, oameni mari. M-au fugărit 10 câini, era să mă rupă”.

Declarațiile vecinilor nu sunt doar o expresie a frustrării, ci un semnal de alarmă serios cu privire la o problemă de siguranță publică ce necesită o intervenție urgentă, coordonată și susținută din partea autorităților.

La rândul său, primarul din Mărășești, Adrian Toderaşc se apără:

„Avem un contract de delegare a serviciului privind câinii fără stăpân. În zona respectivă încercaţi dumneavoastră să discutaţi cu cineva ca să luaţi un câine şi o să vedeţi după aia ce se poate întâmpla, că nu se pot lua decât cu poliţia”. Acesta a mai precizat că în urmă cu 3 zile au fost strânși 67 de câini fără stăpân de pe străzi:

„În această săptămână au fost ridicați 67 de câini, care au fost transportați la adăpostul specializat al societății ce gestionează acest serviciu. Acolo, aceștia beneficiază de hrană, consult și tratamente medicale, precum și de condițiile necesare unei îngrijiri corespunzătoare”.

Atacul canin, cauza decesului

Polițiștii, care investighează moartea violentă a micuțului au transmis: „Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.”

Totodată, expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuţul a murit în urma leziunilor provocate de atacul patrupedelor.

Recent, o femeie de 70 de ani, din judeţul Caraş-Severin, a murit după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina locuinței.

Femeia a fost atacată și mușcată de un câine în gospodăria sa din localitatea Zorlențu Mare, pe 11 septembrie 2025, în timp ce ar fi încercat să-i dea de mâncare. Victima a fost mușcată de față, de cap și de gât, potrivit publicației Express de Banat.











