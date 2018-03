Cosette Chichirău, deputat USR, a fost în zona Sălii Palatului în timpul Congresului PSD și susține că ce a văzut este un lucru periculos, un episode care amintește de comunism. Deputatul USR susține și că ar trebui ca opoziția să își facă un mesaj mai clar ca să crească.

„Am văzut ceva foarte periculos la acest congress PSD, o mișcare spre autoritarianism, de parcă îl vedeam pe Ceaușescu din nou, o sală plină de oameni în picioare aplaudând liderul iubit. Dragnea, un discurs care îndepărtează România de Europa, un discurs nationalist și aici fac o diferență între patrioți și naționaliști. În America se spune că un patriot este cel care-și iubește țara și un nationalist este cel care-i urăște pe alții. Noi trebuie să fim patrioți, nu să-i urâm pe ceilalți și să fim izolați”, a spus Cosette Chichirău despre Congresul PSD, la Interviurile Libertatea Live.

„Este mult de lucru la opoziție”

În același timp, deputatul USR susține că opoziția românească mai are de lucru la conturarea unui mesaj mai clar, așa cum PSD are. „Este mult de lucru la opoziție. În primul rând, PSD are un mesaj clar, poate un mesaj cu care nu suntem de acord, dar este foarte clar ce vor ei. Vor salarii și pensii. Salarii mai mari în sistemul bugetar, pensii mai mari, ajutoare sociale mai mari în sistemul bugetar. Opoziția nu și-a conturat un mesaj foarte clar. Ce vrea opoziția? Vrea autostrăzi? Vrea școli? Vrea spitale? Ce vrea opoziția? Nu există un mesaj foarte clar, în afară de mesajul anticorupție pe care cred că USR l-a spus foarte clar și puternic. Liberalii, din păcate, nu au acel mesaj clar, puternic, ei mai moale spun că cred în libertatea individuală, în proprietate privată, dar nu văd forța mesajul. Vă spun sincer, când am intrat în Parlament, credeam naiv că PNL va fi un ajutor pentru un partid nou format și un sprijin. Am descoperit că nu prea e. Sigur, trebuie să fim parteneri, dar ne trebuie acel mesaj puternic”, a mai spus Cosette Chichirău.