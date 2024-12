Înregistrări video postate, sâmbătă, pe reţele de socializare surprind persoane aşezate pe ringul de dans într-o discotectă, în timp ce poliţia urlă la ele.

Putin's enforcers have been raiding and shutting down „gay” bars across Russia. This is a bar called Fame in Yekaterinburg. pic.twitter.com/Wsq3QQHTZf

Forţe ruse de ordine l-au arestat pe directorul agenţiei de voiaj „Men Travel”, suspectat de pregătirea unei călătorii în Egipt, de Anul Nou, a unor susţinători ai „valorilor sexuale netradiţionale”, potrivit poliţiei.

Russian police carried out a big raid on gay clubs in Moscow! Last night, Moscow security forces carried out the largest raid on Moscow gay clubs in the country history



The organizers of these events were then detained in their apartments for breaking anti-degeneration laws.… pic.twitter.com/PFUpISgpVM