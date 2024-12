Accidentul s-a produs în octombrie 2023

Incidentul s-a petrecut pe 25 octombrie 2023, pe DN 6, în apropierea localității Ișalnița, în apropiere de Craiova. Șoferul bulgar, în vârstă de 54 de ani, a lovit cu tirul o femeie de 49 de ani care traversa regulamentar strada. Victima a decedat două zile mai târziu din cauza leziunilor suferite.

Inițial, bărbatul a fost acuzat de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. „În seara zilei de 25 octombrie 2023, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat de 54 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, a transmis IPJ Craiova.

Etilotestul a arătat o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost arestat preventiv pe 26 octombrie.

Șoferul bulgar a părăsit locului accidentului

Anchetatorii au descoperit că, după impact, șoferul a mutat tirul într-o parcare aflată la aproximativ 200 de metri. Bărbatul a susținut că a făcut acest lucru de teama persoanelor care au venit la locul accidentului.

Instanța a constatat însă că declarațiile martorilor contrazic această afirmație. De asemenea, inculpatul a susținut că circula cu aproximativ 50 km/h în momentul accidentului, dar datele tahografului au arătat o viteză de 73 km/h înainte de impact și 62-65 km/h în momentul coliziunii.

Condamnarea definitivă

Dosarul a ajuns la Judecătoria Craiova în ianuarie 2024. Pe 2 august, instanța l-a găsit vinovat pe șoferul bulgar, condamnându-l la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Rudele victimei au primit despăgubiri totale de 200.000 de euro, câte 50.000 de euro pentru fiecare parte civilă, sumă ce va fi achitată de societatea de asigurări.

Apelul respins

Hotărârea Judecătoriei Craiova a fost atacată cu apel de părțile implicate. Pe 26 octombrie, Curtea de Apel Craiova a respins toate apelurile formulate, decizia fiind definitivă.

Din pedeapsa primită se va scădea perioada petrecută în arest preventiv, între 25 octombrie 2023 și 26 octombrie 2024.

