Obstacole pentru vizita lui Putin la Budapesta

În august, când Putin a călătorit în Alaska pentru summitul de la Anchorage, SUA au acordat permisiune specială pentru avionul prezidențial rus, un Ilyushin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”.

Acest avion, dotat cu patru motoare și sisteme de apărare avansate, are nevoie de autorizații speciale pentru a survola spațiul aerian al UE și SUA, unde aeronavele rusești sunt interzise.

Ungaria, fiind o țară fără ieșire la mare și membră UE și NATO, reprezintă o destinație dificilă pentru Putin, care călătorește rar în străinătate și nu a mai vizitat UE de ani de zile.

„Pentru moment, desigur, nu este clar. Ceea ce avem este dorința președinților de a organiza o astfel de întâlnire”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

De la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, UE a impus sancțiuni lui Putin și ministrului de Externe Serghei Lavrov, inclusiv înghețarea activelor.

De asemenea, există o interdicție generală pentru toate aeronavele rusești de a zbura în spațiul aerian al celor 27 de țări membre UE.

În plus, Putin este acuzat de Curtea Penală Internațională de crime de război legate de deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia. Cu toate acestea, Ungaria consideră că toate aceste complicații pot fi rezolvate și este în proces de retragere din CPI.

Posibile rute de zbor

Cea mai directă rută pentru Putin ar putea fi prin coasta de est a Mării Negre și Turcia, apoi prin Bulgaria sau Serbia și România spre Ungaria. Serbia, deși candidată la UE, nu este membră și menține relații bune cu Rusia.

O altă opțiune ar fi zborul prin Turcia, pe lângă coasta de sud a Greciei și apoi prin spațiul aerian al Muntenegrului înainte de a intra în Serbia. Această rută ar fi însă mult mai lungă.

Implicațiile politice ale summitului

Pentru premierul ungar Viktor Orban, probabil cel mai apropiat aliat al lui Putin în UE, acest summit ar aduce beneficii politice semnificative. Orban a declarat pe Facebook: „Pregătirile sunt în plină desfășurare!”.

Orban are o atitudine critică față de sprijinul UE pentru Ucraina și a afirmat la radio: „Deoarece UE este pro-război, este logic că va fi lăsată în afara acestui proces de pace”.

