Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari până aproape de 20.000 de dolari pe unitate, pentru ca apoi să încheie 2017 la 13.000 de dolari.

Ulterior, în 2018, Bitcoin a scăzut până la valori sub 6.000 de dolari pe unitate, pe măsură ce tot mai multe țări au început să ia măsuri împotriva producerii și tranzacționării de monede digitale.

Acestea sunt văzute drept metode de spălare de bani, dar și un pericol pentru oamenii simplu, care sunt păcăliți să își depună economiile în investiții nesigure. Altele au fost văzute pur și simplu drept fraude.

Bitcoin a scăzut în ultimele 24 de ore cu 5,97% și cu cu 15,2% în ultimele 7 zile.

Dar pe lângă Bitcoin, și celelalte principale monede digitale au suferit căderi puternice ieri.

Scăderi în linie

Scăderi au consemnat și Ethereum, a doua monedă digitală după capitalizare. Ethereum se tranzacționează acum la 474 de dolari, în scădere cu 11,55% față de ultimele 24 de ore și cu 21,82% față de ultimele 7 zile.

Ripple, a treia ca și capitalizare, a scăzut cu 10,35% în ultimele 24 de ore și este cu 20,79% sub nivelul din urmă cu o săptămână.

Același lucru l-a pățit și Bitcoin Cash, care este cu 10,76% sub nivelul de ieri și cu 26,04% sub nivelul din urmă cu 7 zile.

În fine, EOS este cu 12,8% sub nivelul de ieri și cu 30,49% sub cel de acum o săptămână. Block.one, compania care gestionează EOS, a strâns 4 miliarde de dolari în ultimul an pentru dezvoltarea monedei.

Litecoin este, la rândul său, cu 11,05% sub nivelul de ieri și cu 21,46% sub cel de acum 7 zile.