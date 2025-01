Cristina Cioran trece printr-o perioadă plină de emoții, dar și de provocări, în așteptarea celui de-al doilea copil. Vedeta urmează să nască în luna februarie a acestui an, momentul mult așteptat fiind la doar câteva săptămâni distanță.

Recent, Cristina și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe rețelele de socializare imagini de pe patul de spital. Aflată în a opta lună de sarcină, vedeta s-a confruntat cu o problemă de sănătate care a necesitat intervenția medicilor: o alergie la fier.

„Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva”

După câteva investigații amănunțite, medicii au confirmat că atât Cristina Cioran, cât și băiețelul pe care îl poartă în pântece sunt în afara oricărui pericol. Vedeta a declarat că s-a simțit îngrijorată, dar este recunoscătoare pentru sprijinul și profesionalismul echipei medicale.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier”, a spus Cristina Cioran.

Cu fiecare zi care trece, Cristina Cioran se pregătește pentru momentul în care își va ține în brațe băiețelul. După ce a devenit mamă pentru prima oară, vedeta mărturisește că trăiește cu emoție și bucurie această nouă etapă din viața sa.

Fanii au încurajat-o cu mesaje pline de susținere, urându-i sănătate și o naștere ușoară. Cristina continuă să își împărtășească momentele importante din această perioadă cu urmăritorii săi, care așteaptă cu nerăbdare vestea venirii pe lume a celui de-al doilea copil.

Când ar trebui să nască Cristina Cioran

Cristina Cioran este însărcinată pentru a doua oară la 47 de ani, iar bebelușul ei ar trebui să vină pe lume în luna februarie. Vedeta și fetița ei, Ema, au petrecut Crăciunul fără Alex Dobrescu, tatăl copiilor vedetei și asta pentru că bărbatul are încă ordin de restricție. Fosta prezentatoare TV a dat noi detalii despre sarcină.

„În februarie îi expiră și lui Alex ordinul de restricție. Tot atunci am și eu termenul să nasc, s-ar putea chiar să nască înainte să expire ordinul. Ideal ar fi să țin sarcina cât mai mult, doar că sunt niște probleme, am o intervenție chirurgicală anterioară și este mai complicat.

Este vorba despre o operație de fibrom care a fost făcută ulterior nașterii Emei. A fost o operație foarte complicată, am o cicatrice mare acolo și cu cât crește sarcina, cu atât este mai riscant. Sunt incidente care pot fi, nu vreau să detaliez că îmi este și teamă.

Acum doar sper să fie bine sarcina, să o pot duce la termen, să stea cat mai mult bebelușul acolo, acesta este singurul meu gând și singura mea prioritate în momentul de față. Nu mă pot concentra pe altceva în afară de sănătatea mea și a copiilor mei”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Din cauza vârstei și a unor probleme pe care le-a avut în trecut, Cristina Cioran va naște prin cezariana.

