Într-o emisiune la Digi24, Sorin Velicu, reprezentant Romprest, a acuzat Primăria că nu mai plătește facturi din iulie 2020, iar din acest motiv compania nu poate plăti operatorii de sortare și tratare pentru a putea depozita gunoaiele.

„Situația se datorează neplății serviciului de salubrizare, pentru salubrizare stradală din iulie 2020. Gunoiul nu a fost ridicat pentru că de marți, ora 10, când am înștiințat Primăria, toate capacitățile noastre de colectare a deșeului din sectorul 1 sunt pline de deșeuri și așteptăm să avem acces în stațiile de sortare, întrucât datorită neplății serviciilor și restanțelor de 120 de milioane nu am mai reușit să facem plățile la operatorii de sortare și colectare și aceștia să ne primească cu deșeurile de pe raza sectorului”, a explicat Sorin Velicu, director operațional al Romprest.

În replică, primarul Clotilde Armand susține că toate facturile sunt plătite, iar operatorul de salubritate face „un șantaj” prin acțiunile din ultimele zile.

„Am văzut munții de gunoaie. Suntem într-o situație dificilă pe care am prevăzut-o. Compania are obligația de a ridica gunoiul. Obligația nu poate fi condiționată, e serviciul public. Toate pretextele – eu m-am ocupat de ele și am rezolvat situația”, a afirmat Clotilde Armand.

În schimb, Velicu a susținut că de pe 16 iulie până pe 31 decembrie nu s-a alocat niciun leu pentru salubrizare stradală, primăria fiind datoare cu 90 de milioane doar pentru anul 2020.

Soluțiile propuse de cele două părți

Clotilde Armand a arătat că sunt două soluții pentru a rezolva criza gunoaielor din sectorul 1, fie rezilierea de Consiliul Local a contractului sau declararea stării de alertă sanitară din partea prefectului Capitalei.

„Sunt două posibilități. Prima este: Consiliul Local să fie cu mine și să rezilieze contractul. A doua: prefectul să constate că suntem într-o situație de pericol public. Domnul prefect e cel care poate să constate situația de pericol public. Când e starea de alertă, eu am posibilitatea de a acționa. Nu pot acționa, deoarece serviciul a fost delegat”, a precizat Clotilde Armand.

Cu toate acestea, primarul a arătat că momentan consiliul nu este de acord cu rezilierea contractului, iar vineri, prefectul Alin Stoica a anunțat că a deschis o anchetă coordonată de mai multe instituții pentru a stabili dacă este necesară declararea stării de alertă sanitară.

Clotilde Armand a acuzat că Romprest nu are dreptul de a opri activitatea de colectare, în ciuda litigiilor economice dintre cele două părți, iar acțiunile companiei sunt un „șantaj”.

La insistențele lui Cristian Tudor Popescu, prezent în emisiune, Clotilde Armand a afirmat că singura soluție este declararea stării de alertă sanitară, moment în care ea va oferi contractul pentru salubrizare unui alt operator.

„Când va fi starea de alertă nu voi mai fi legată de mâini și de picioare de operatorul care are delegarea de serviciu public și voi putea să contractez un alt operator care va asigura serviciile. Eu deja am pregătit cum voi contracta alt operator”, a afirmat primarul sectorului 1.

Reprezentantul Romprest a respins o reziliere a contractului și a insistat că singura soluție este plata de către Primărie a datoriilor, pentru ca Romprest să achite banii către prestatori pentru a putea relua activitatea.

„Din momentul în care se fac măcar plăți parțiale să punem plăti operatorii de sortare și tratare, în secunda doi când operatorii deschid porțile noi suntem deja cu mașinile pline”, a afirmat Sorin Velicu.

Contractul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se întinde pe o durată de încă 5 ani.

Conflict de durată

Nu este pentru prima oară când gunoaiele nu sunt ridicate din sectorul 1. Același lucru s-a întâmplat și la finalul lunii noiembrie 2020. Atunci, timp de câteva săptămâni, firma Romprest nu a mai ridicat depozitele necontrolate de deșeuri din sectorul 1, din cauză că Primăria avea la vremea respectivă facturi neplătite de 94 milioane de lei. Primarul Clotilde Armand a declarat atunci că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește.

După aproape o lună de la momentul din care gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu au mai fost ridicate, firma de salubritate Romprest a anunțat că de joi, 17 decembrie, a început o acțiune de colectare a depozitelor de deşeuri de pe domeniul public.



Pe 1 iunie anul acesta, Romprest a anunțat că operatorii stațiilor de sortare/tratare a deşeurilor colectate şi transportate de către companie au limitat activitatea din 22 mai, iar începând cu 1 iunie au suspendat-o integral, din cauza neachitării serviciilor prestate în beneficiul sectorului 1.









