Compania croată afirmă că respinge „ultimatumul” Ungariei și respectă sancțiunile impuse Rusiei din cauza invadării Ucrainei.

Janaf dă asigurări că poate acoperi nevoile de petrol ale Ungariei și Slovaciei

Sancțiunile impuse de UE împotriva Rusiei au condus la sistarea majorității importurilor de petrol din Rusia, cu excepția petrolului livrat prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, care susțin că se pot aproviziona mai greu din alte surse din cauza faptului că nu au ieșire la mare.

Această excepție a fost folosită ca argument în cererea adresată Croației privind permiterea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Adria.

Janaf a subliniat că furnizează deja Ungariei petrol din surse care nu sunt vizate de sancțiuni și a dat asigurări din nou că are capacitatea de a acoperi atât nevoile de petrol ale acestei țări, cât și ale Slovaciei.

Viktor Orban insistă să cumpere doar petrol rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a respins din nou, vineri, alternativele de aprovizionare pe motiv că petrolul rusesc este mai ieftin. El a acuzat totodată Croația că solicită taxe de tranzit prea mari pentru livrarea petrolului prin conducta Adria.

Ungaria și Slovacia sunt nevoite acum să-și folosească rezervele strategice de petrol, după ce Ucraina a oprit livrările prin conducta Drujba, care a fost lovită de drone rusești în data de 27 ianuarie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că reparațiile necesită timp, dar Viktor Orban și omologul său slovac Robert Fico susțin că reparațiile s-au încheiat și acuză conducerea de la Kiev de șantaj politic, întrucât actualele regimuri de la Budapesta și Bratislava duc o politică prorusă și antiucraineană.

Ca așa-zise represalii, guvernul condus de Viktor Orban a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina, a blocat prin veto cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei și a blocat, de asemenea, un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

Discuție telefonică între Volodimir Zelenski și Robert Fico

Guvernul lui Robert Fico a suspendat livrările de electricitate de urgență către Ucraina, iar premierul slovac a amenințat joi cu adoptarea unor măsuri suplimentare.

Robert Fico a vorbit vineri la telefon cu Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean l-a invitat pe premierul slovac la Kiev „pentru a discuta toate problemele existente”. La rândul lui, Fico l-a acuzat pe Zelenski că a respins cererea Slovaciei și a Ungariei cu privire la verificarea conductei Drujba de către o misiune europeană.

