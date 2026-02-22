Decizia de a boicota pachetul de sancțiui vine ca răspuns la blocarea de către Ucraina a tranzitului ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba.

„Mâine (luni – n. red.) este prevăzută adoptarea la reuniunea Consiliului miniştrilor de externe a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni. Noi vom bloca această decizie”, a declarat Szijjarto pe Facebook.

„Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei”, a adăugat Szijjarto.

Rusia se confruntă deja cu multiple sancţiuni europene ca urmare a războiului din Ucraina, început în 2022. Potrivit Kajei Kallas, înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, se încearcă adoptarea unui nou set de măsuri împotriva Moscovei.

„Sancţiunile funcţionează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează şi mai mult capacităţile (Rusiei) de a purta războiul”, a declarat aceasta vineri. Totuşi, mai mulţi diplomaţi europeni au confirmat că statele membre nu au ajuns încă la un consens privind conţinutul pachetului de sancţiuni.

