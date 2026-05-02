CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă

El a explicat la B1TV că, dacă moțiunea de cenzură AUR-PSD nu va trece, acest lucru ar fi benefic pentru România pentru că, spune CTP, dacă Guvernul Bolojan cade, țara noastră va pierde încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali.

„Iau în considerare posibilitatea ca, totuși, această moțiune să nu treacă. De ce? Pentru că mi se pare singura șansă pentru România. Dacă această moțiune trece, singura garanție… Știți care este singura garanție a României în fața investitorilor străini, în fața Uniunii Europene, în fața organismelor internaționale? România nu mai are decât o singură garanție care nu e nici gazul, nu e nici aurul, nu este nici vreun metal rar. Singura garanție a României este un om, Ilie Bolojan. Atât. Nu Nicușor Dan. Ilie Bolojan. Oamenii ăia știu, și de la Bruxelles, și cei care au investit sau vor să investească bani în România, multinaționalele astea huiduite de PSD, firmele străine…”, a afirmat CTP.

Cristian Tudor Popescu a avertizat că, dacă moțiunea de cenzură trece, poate apărea rapid o criză în sistemul bancar și susține că unele bănci și-ar putea reduce activitatea sau închide sucursale, iar populația ar reacționa prin retrageri masive de bani din conturi.

„Băncile, domnilor…. Dacă trece această moțiune, într-un timp record se pot produce retrageri din filialele băncilor mari din România, masive…. Închiderea acestor filiale. S-a mai întâmplat asta. Și oamenii se vor năpusti, imediat după aceea, să-și retragă banii grămadă”, consideră CTP.

În acest context, gazetarul a transmis că speră ca toți politicienii să conștientizeze pericolul: „Aș vrea, aș spera ca acești politicieni din toate partidele, de la PSD, de la AUR, de la PNL, de la USR, UDMR, minorități, toată lumea, inclusiv Nicușor Dan ca președinte, să realizeze un lucru: că între situația din Parlament și situația poporului, pe care îl au în gură tot timpul, este o diferență sensibilă în clipa de față”.

El a precizat că Ilie Bolojan are un sprijin mai mare în rândul populației decât în Parlament și a apreciat că politicienii implicați în înlăturarea sa, cu referire la președintele PSD, Sorin Grindeanu, au un scor electoral mai mic decât președintele PNL.

„Sunt mult mai mulți în popor cei care îl susțin pe Ilie Bolojan decât în Parlament. Uitați-vă la cine-l dă jos pe Ilie Bolojan. Îl dă jos Grindeanu, care are o treime din scorul în sondaje, al lui Bolojan, care are la rândul lui dublul PNL. Adică Thuma și compania din PNL îl dau afară pe Bolojan, tot partidul PNL fiind la jumătate față de Bolojan?!”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

În final, gazetarul a spus că această operațiune de înlăturare a premierului Bolojan este o lovitură de stat, iar România riscă să ajungă într-o criză asemănătoare cu cea de la finalul regimului Ceaușescu, adică din anii 1984-1989.

Ați constatat, și în PSD sunt destui care nu sunt entuziaști și nu văd ce se câștigă din asta, din toată această operațiune care e o lovitură de stat. Este o lovitură împotriva statului român, nu împotriva lui Bolojan, nu împotriva Guvernului sau a președintelui. Este împotriva statului, care va fi aruncat într-o criză, cum nu s-a mai văzut din sfârșitul negrilor ani ’80 sub Ceaușescu. Cristian Tudor Popescu:

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi. Dacă moțiunea va fi adoptată pe 5 mai, Executivul va cădea, devenind al șaptelea executiv demis în România după 1989, primul fiind Guvernul Emil Boc, în 2009.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE