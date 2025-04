Câți bani a strâns și a cheltuit Nicușor Dan

Ca în fiecare campanie electorală, banii sunt resursa esențială prin care pot fi cumpărate materiale publicitare, asigurată logistica și pregătite evenimentele. Iar tocmai acest element esențial începe să fie o problemă pentru Nicușor Dan, cel mai activ candidat în precampanie, acum parte a unui mare scandal, în urma deciziei USR de a merge alături de el, nu de propria candidată, Elena Lasconi.

Nicușor Dan a dominat topul cheltuielilor declarate în precampanie pe rețelele sociale, cu 1,22 milioane de lei. Pe de altă parte, Crin Antonescu, sprijinit de PSD-PNL-UDMR (partidele de la guvernare), a avut cheltuieli declarate de precampanie de 854.000 de lei, tot pe rețelele sociale.

Conform datelor Expert Forum, până pe 6 aprilie, din cele 9.600 de donații se strânseseră în contul lui Nicușor Dan circa 3 milioane de lei.

Primarul general a declarat pentru prima săptămână de campanie contribuții în valoare de 3,15 milioane de lei, fiind vorba de opt împrumuturi de la persoane fizice

Cheltuielile lui Nicușor Dan în prima săptămână de campanie au fost de 2.019.045 de lei. Cea mai mare sumă, 2.000.000 de lei, pentru „cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor publicitare politice/materialelor de propagandă electorală online”, către TERRAMIN MESH MARKETING SRL, factura fiind tăiată pe 4 aprilie. Următoarele trei plăți, de doar 19.045 de lei, au fost pe 9 aprilie.

Accesul la resurse a accelerat scindarea USR

Mișcarea rapidă a USR de renunțare la Elena Lasconi și începerea susținerii pe față a lui Nicușor Dan a fost motivată, spun surse din partid, exact de problema resurselor financiare. Mai precis, faptul că Nicușor Dan avea nevoie într-un timp cât mai rapid de noi fonduri, iar USR, unde gruparea Fritz-Moșneanu stabilise o posibilă renunțare spre finalul campaniei a candidaturii Elenei Lasconi, a accelerat decizia față de propriul candidat.

În cazul lui Nicușor Dan, „lista” marilor donatori s-a cam terminat, iar căile pentru resurse erau mai mulți oameni din zona USR, REPER sau simpatizanți să-l împrumute, fie să aibă acces la resurse prin intermediul suvențiilor de la buget. În prezent, utilizarea de bani din subvenția USR e exclusă, pentru că ar încălca legislația în vigoare (cu o zi înainte de retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi intraseră alte 2,42 milioane de lei de la stat). Mai mult, Nicușor Dan nu se poate baza nici măcar pe susținerea făcută de USR pe paginile sale oficiale, după cum a decis Biroul Electoral de sâmbătă. Din informațiile Libertatea, echipa lui Nicușor Dan nu se aștepta să întâmpine asemenea probleme în raport cu BEC.

De asemenea, echipa lui Nicușor Dan nu se aștepta nici la încăpățânarea Elenei Lasconi de a continua cu toate forțele competiția electorală, deși fără acces la resursele partidului. Potrivit informațiilor Libertatea, Nicușor Dan stagnează la un 20-21% intenție de vot și e destul de greu să crească fără resurse financiare suficiente pentru a-și continua promovarea în cât mai multe medii. O problemă e și Elena Lasconi, care începe să crească peste 5%, iar dincolo de electoratul captiv al acesteia, șefa USR atrage și o parte din oamenii din filiale, supărați că în urmă cu două săptămâni făceau o campanie, iar acum ies pe stradă să facă altă campanie.

Față de Nicușor Dan vin tot mai multe critici, atât din zona artiștilor, dar și din alte medii. „În Nicușor Dan însă simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns”, scria gazetarul Cristian Tudor Popescu luni, într-un mesaj în care susținea după propria evaluare că avea de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu în primul tur, dar că merge pe a doua variantă.

De exemplu, una din vulnerabilitățile lui Nicușor Dan e în continuare lipsa distanțării de Matei Păun, om de afaceri care în trecut a făcut tranzacții în spațiul ex-sovietic și joacă rolul de sfătuitor din umbră. După ce Nicușor Dan a declarat că s-a întâlnit cu Păun de trei ori în ultimii patru ani, mai multe fotografii, difuzate de Click, au arătat că în realitate s-a întâlnit cu Păun de trei ori doar în 2025. Într-o conferință de presă de săptămâna trecută, chestionat despre întâlnirile cu Păun, Nicușor Dan a precizat sec: „Habar n-am, am spus că ne-am văzut de 2-3 ori din decembrie până acum”.

Ce urmează

Echipa USR și Nicușor Dan așteaptă să vadă dacă instanțele judecătorești vor întoarce decizia BEC prin care un partid și reprezentanții acestuia pot să facă campanie unui candidat care nu e cel oficial al partidului. Pentru moment, Biroul Național a mandatat secretarul general să oprească toate contractele de campanie ale lui Lasconi.

O altă problemă cu care se vor confrunta până la finalul campaniei este etichetarea ca trădători de către o parte dintre membrii partidului a liderilor USR care au decis să n-o mai susțină pe Elena Lasconi și care au cerut ca partidul să-l spijine pe Nicușor Dan. Contestatarii au început să scoată din arsenalul anti-Nicușor poziționări mai vechi ale acestuia care au adus prejudicii USR.

Un astfel de exemplu este momentul parlamentarelor din 2020. Deși era președinte fondator al USR, Nicușor Dan declara în decembrie 2020 că el va vota PNL pentru parlamentare. „Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea, că PNL e varianta cea mai bună pentru România azi”, afirma Nicușor Dan, potrivit Europa Liberă.

Nici în campania prezidențială din toamnă, primarul general nu a indicat sprijinul direct pentru candidatul USR la prezidențiale, preferând să spună că va pune ștampila pe un candidat de dreapta.

