Nicușor Dan vrea să părăsească Primăria Bucureștiului, la doar șapte luni de la preluarea celui de-al doilea mandat, într-un context tensionat, în care edilul nu are majoritate în Consiliul General, dar el țintește mai sus, la prima funcție în stat. Însă Dan nu e ferit de controverse și vulnerabilități.

Nicușor Dan și umbra lui Matei Păun

Una dintre cele mai mari probleme ale lui Nicușor Dan rămâne asocierea și lipsa unei luări de distanță față de omul de afaceri Matei Păun, o persoană care a făcut afaceri în spațiul ex-sovietic și care în trecut a avut declarații controversate, pe care a încercat să le nuanțeze. Iar Păun continuă să fie în proximitatea primarului general, potrivit unui material al digi24.ro, referitor la omul de afaceri: „Despre implicarea în campania lui Nicușor Dan, el a menționat că în anul 2024 l-a «sfătuit» și a «sprijinit» campania «cum a putut» și că face același lucru și în anul 2025”, arată sursa citată într-un material de luni.

Matei Păun. Foto: forbes.ro

Recomandări Horia Teodorescu, șeful CJ Tulcea, partener și gazdă. Firma care a câștigat un contract de zeci de milioane de euro pentru refacerea portului și-a mutat sediul în apartamentul acestuia

Într-un interviu dat pentru Insider Politic, de la Prima TV, Nicușor Dan recunoștea că și în această campanie Păun va fi implicat. „La fel ca şi în cea de la locale, având expertiza asta, îl mai sun din când în când să-l întreb cum ar face lucrurile”, afirma Nicușor, la jumătatea lunii februarie.

Cu declarații controversate despre Rusia și Vladimir Putin în anii trecuți (în condițiile în care luase apărarea regimului de la Kremlin în 2014), după cum a arătat ziarul Adevărul din 2016, Păun neagă faptul că ar fi interacționat direct cu persoane controversate din spațiul ex-sovietic (cum este Konstantin Malofeev) sau că ar avea simpatii pentru Rusia sau regimul de la Kremlin, susținând că abordările sale au fost mai degrabă economice, nu de poziționare politică.

Într-o declarație dată de economistul Andrei Caramitru pe 1 martie, acesta preciza că l-a cunoscut înainte de 2014 pe Păun, când ultimul căuta o colaborare. „Mi-a spus că ne oferă o piață nouă în care se pot face milioane de euro pe an și să ne asociem cu el și cu partenerii, ce aveau niște nume cu niște conotații basarabene. «Avem o legătură extrem de apropiată cu Belarus și avem o relație aproape exclusivă cu Lukașenko, adică cam tot ce se face finanțări, proiecte mari eu le fac și aș vrea să mă asociez și cu o firmă mare din străinătate de undeva», mi-a spus Matei Păun. Ulterior, am făcut verificări prin firmă și am descoperit din analiză că omul scria niște postări super dure pro-Putin. Deja scria că Ucraina trebuie ruptă în două, că Rusia trebuie să se extindă mai mult în Europa, că România cumva trebuie să fie mai mult în zonă. Și atunci am decis să îl punem pe lista neagră și să nu mai avem vreo discuție cu omul ăsta”, a declarat Andrei Caramitru pentru Adevărul.

Recomandări Acord istoric: Uniunea Europeană îi propune lui Trump tarife „zero” la toate produsele industriale. „În caz contrar, vom răspunde prin contramăsuri”

Iar Nicușor Dan nu se confruntă doar cu problema Matei Păun, ci și e sub tirul atacurilor referitoare la finanțarea sa în precampanie, fiind de departe cel mai activ prezidențiabil la capitolul panotaj, precum și în mediul online. Dan a precizat că nu poate face publice numele persoanelor care au donat fără acordul lor.

În același timp, Nicușor Dan, deși văzut drept candidat reformist, nu ia distanță de premierul Marcel Ciolacu, pe care spre deosebire de alți candidat a evitat să-l atace, fiind mai degrabă dispus la compromisuri politice pentru o susținere cât mai largă.

Victor Ponta și relațiile cu regimuri unde apune democrația

Victor Ponta se prezintă drept candidat independent, dar la fel ca Mircea Geoană la precedentele prezidențiale, este un politician legat ombilical de PSD. A fost premier PSD, a fost președinte al formațiunii și a deținut numeroase alte demnități care au ținut cont exclusiv de sprijinul politic.

Ponta critică actuala clasă politică, însă și el a pus umărul la decredibilizarea ei, uneori prin mișcări de forță care au dus la șubrezirea democrației. Iar anul 2012 rămâne un etalon a ceea ce însemnat un asalt asupra unor instituții-cheie, totul pentru îndepărtarea șefului statului: demiteri la foc automat, instalare de oameni obedienți și modificări de legislație în ritm accelerat.

Recomandări Dealul de la Coțofenești, locul unde a fost găsit coiful dacic, scanat cu tehnologia care a descoperit templele mayașe. Expert: „Rezultatele au fost spectaculoase”

Însă cea mai mare problemă pentru Ponta rămân relațiile politice și de afaceri cu mai multe țări: Serbia, Turcia și China. Ponta a fost consilierul președintelui sârb Aleksandr Vucic, având și cetățenia sârbă până la jumătatea lunii martie. Vucic este contestat în Serbia, din cauza scandalurilor de corupție care au zguduit țara vecină, unde în ultimii ani au loc tot mai multe investiții pe filieră chineză sau rusă.

Aleksandr Vucic

De asemenea, turcii au fost printre clienții preferați ai lui Ponta. „Marea corporație turcească Cengiz Holding este client de bază la firma de consultanță privată înființată de Victor Ponta la începutul lui 2021 (VP Projects Advisers). Consilierul lui Ciolacu încasează neîntrerupt, de doi ani, câte o sută de mii de lei pe lună din acest parteneriat”, scria Captura în decembrie 2023.

Tot Captura scria în același material: „Chinezii de la grupul Smithfield, cel mai mare producător de carne de porc din lume, au dat aproape 10.000 de euro pe expertiza lui Ponta în ultimii doi ani”.

În perioada 2012-2014, Ponta (la acea vreme premier) și Traian Băsescu (președintele în exercițiu) s-au contrat pe tema acceptării companiei chineze Huawei care să participe la construcția unor sisteme IT critice.

George Simion și interdicțiile

Cotat cu cele mai mari șanse să prindă turul al doilea la prezidențiale, George Simion încă lucrează la imaginea sa în plan extern. Atitudinea sa belicoasă pe tema Ucrainei i-a adus interdicția intrării în această țară, din cauza „activităților antiucrainene sistematice”, fiind subliniat faptul că prin acestea e încălcată suveranitatea și integritatea teritorială a statului vecin.

În februarie 2024, George Simion a primit interdicție de intrare în Republica Moldova pentru încă cinci ani. Practic, un viitor președinte în persoana lui Simion ar însemna pași cu stângul în relația cu două state vecine.

Liderul AUR nu e văzut cu ochi buni nici de cancelariile occidentale. Surse diplomatice au precizat că reprezentanții mai multor state-cheie în la București evită să se vadă cu George Simion.

În plan intern, Simion și partidul său încă lucrează la orientarea ideologică a partidului, mutându-l mai spre centru, departe de poziționări controversate legate de mișcarea legionară, mareșalul Ion Antonescu sau dimensiunea antisemitismului în perioada interbelică și din Al Doilea Război Mondial.

Crin Antonescu și mână lungă a lui Marcel Ciolacu

Candidatul Coaliției PSD-PNL-UDMR ar fi trebuit să zburde în această campanie și să domine sondajele. Este, teoretic, reprezentantul a peste 50% din formațiunile parlamentare și care dețin toate pârghiile. Însă în loc să fie un atu, sprijinul din partea partidelor guvernării este mai degrabă un dezavantaj. Antonescu este văzut ca omul lui Marcel Ciolacu, adică acel premier care promitea în noiembrie măriri de pensii și ajutoare sociale, dar care după alegeri a jucat în picioare ceea ce afirmase.

Ciolacu este văzut și ca personajul oportunist de către mulți primari și consilieri locali, care au așteptat să vină banii de la Guvern pentru proiectele blocate, însă fondurile nu au mai venit.

Crin Antonescu, dincolo de a fi orator, se mai lovește de problema imaginii sale de casnic timp de zece ani. Perioada de reflecție, în care a stat să aibă grijă de familie și să citească, fără să aibă venituri ale sale, sunt văzute ca semn de slăbiciune și sfidare față de cei care sunt de aceeași vârstă și care muncesc pe brânci pentru a-și asigura traiul.

Elena Lasconi și strategia haosului

Deși în decembrie 2024 a reușit să intre în turul al doilea, Elena Lasconi nu pare să aibă vreun plan concret de țară. În această a doua campanie, Lasconi îl ironizează constant pe Nicușor Dan și încearcă să-i scoată la luptă pe George Simion, Victor Ponta și Crin Antonescu. Însă Lasconi reușește să se evidențieze prin stângăciile sale, începând cu scrisoarea adresată lui Donald Trump („o capodoperă academică”, potrivit propriilor spuse) după alegerile anulate, lipsa de pricepere în a-și ține aproape partidul, plus inabilitatea să spună concret cum va reuși să-l dea jos pe Marcel Ciolacu din fruntea Guvernului.

Fotografii: Hepta

Istorii electorale În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară de doar 120.000 de locuitori organizează alegeri pe o suprafață de 3,5 milioane de kilometri pătrați din oceanul Pacific? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News