Cazul a început pe 12 iunie 2024, când Wädi Tobler a inițiat o procedură de executare silită împotriva lui Röbi-Urs Stutz, solicitând suma de 162.000 de franci elvețieni. Oficiul de executare din Gossau a emis ordinul de plată, iar pe 27 iunie l-a informat pe debitor, telefonic și prin e-mail, că documentul urmează să fie transmis.

În aceeași zi, Stutz a trimis un e-mail prin care a formulat opoziție la executare. Mesajul a ajuns pe serverul instituției, dar în căsuța poștală a unui angajat care nu mai lucra acolo, motiv pentru care nu a fost procesat. Procedura a continuat ca și cum opoziția nu ar fi existat.

Pe 12 august 2024, creditorul a cerut continuarea executării, iar Stutz a primit o notificare de amenințare cu falimentul. Abia atunci, după ce debitorul a semnalat existența e-mailului trimis în termen, oficiul a constatat eroarea și a anulat amenințarea cu falimentul.

Creditorul a contestat decizia în instanță. Deși inițial a avut câștig de cauză la instanța inferioară, cazul a ajuns la Tribunalul Federal, care a decis definitiv că opoziția transmisă prin e-mail este valabilă, deoarece a fost depusă în termen și identitatea expeditorului era clară. Plângerea a fost respinsă, iar creditorul a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată de 1.000 de franci elvețieni, executarea fiind suspendată.

