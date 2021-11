„Industria de media și publicitate abundă de oameni valoroși care ar trebui să se întrebe, fără ipocrizie, dacă nu cumva în goana după profit și rezultate au devenit mai mult parte a problemei decât a soluției. Discuția publicată azi e o încercare de-a găsi un răspuns la această frământare dar și o invitație la o dezbatere constructivă pe o temă incomodă dar importantă”, a declarat moderatorul dezbaterii Dragoș Stanca, partener Thinkdigital, moderator și co-organizator al EIDOS Talks.

„Este «dictatura audienței» singurul etalon de care trebuie să țină cont industria de media și advertising, azi?”, adaugă acesta.

La emisiune au participat în studio patru manageri/editori de presă: Elena Calistru, co-fondator și președinte al fundației Funky Citizens – care editează site-ul „Buletin de București”, Răzvan Ionescu – Recorder, Mihnea Vasiliu, CEO al grupului de presă Ringier România care editează printre altele ziarele Libertatea și Gazeta Sporturilor și Florin Alexandrescu – Chief Business Officer al PROTV.

Prin duplex live au participat și alte voci importante, fie din zona clienților de publicitate: Anca Ungureanu, prim vice-președinte al UniCredit Bank, sau jurnaliști precum Adrian Mihălțianu, director editorial al publicației PressOne, Vlad Stoicescu, cofondator și jurnalist la DeLa0.ro, sau Andrei Ciurcanu, jurnalist la RISE Project.

„Trebuie să ne gândim serios la cum se finanțează un brand de masă care vrea să facă jurnalism serios pentru că e clar să se delimitează în vârful piramidei unde sunt branduri de nișă care fac jurnalism de calitate și care costă jumătate de milion de euro pe an și e într-un fel să vrei să strângi jumătate de milion într-un an și într-un alt fel să vrei să strângi 3 pentru un brand serios care are o tonă de costuri. Adică noi suntem cei mai prăpădiți, adică brandurile de masă, precum Libertatea, care încearcă să facă jurnalism de calitate.

Pentru noi era simplu să rămânem într-o zonă superficială, cu 20 de oameni și făceam mult mai mult. Dar am crezut că ăsta nu e un model sustenabil pe termen lung. Din punct de vedere financiar (trecerea de la un conținut tabloid la jurnalism de calitate, n.red.) a fost probabil o nebunie, dar din punct de vedere al sustenabilității nu cred deloc. Nu cred că un brand de media important se poate susține la infinit din flufffy stuff și lucruri superficiale”, susține Mihnea Vasiliu.

Discuția are loc în contextul în care în acest moment, potrivit organizatorilor, site-uri cu titluri înșelătoare – click bait sau care sunt pline de fake news – sunt mai profitabile în comparație cu orice proiect online care relatează știri obiective și corecte.

Or, în această discuție apar câteva întrebări importante, susțin organizatorii dezbaterii. Printre ele: Cum pot fi rugate ori determinate platformele globale tip social media să acționeze ferm pentru limitarea știrilor false care generează tulburări sociale și au un impact negativ în bunul mers al democrației? sau Cine și, mai ales, de ce ar mai investi în jurnalismul făcut în interes public real, câtă vreme acest tip de conținut este neprofitabil, „neplăcut” și doar aducător de bătăi de cap – atât pentru jurnaliști, cât și pentru investitorii corecți din presă?

Seria EIDOS Talks e coprodusă de Fundația EIDOS și platforma UPGRADE 100 și e un demers sprijinit și de parteneri instituționali importanți precum Ambasada SUA în România, UNICEF România, British Council România, rețeaua de Institute Naționale pentru Cultură ale Uniunii Europene, Institutul Francez din România la București, Centrul Cultural Clujean și de mulți alți parteneri.

EIDOS Talks este o producție posibilă cu sprijinul UniCredit Bank și al reprezentanței Comisiei Europene în România.

Dezbaterea integrală poate fi urmărită mai jos.

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Carmen Harra, reacție uluitoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. AIURITOR ce a putut să spună

Observatornews.ro Imaginea durerii: O bătrânică din Maramureş, surprinsă cărând pe ploaie şi frig un buştean spre casă ca să aibă cu ce să se încălzească

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2021. Peștii ar fi bine să își domolescă impulsul de a se război cu cei care se opun planurilor lor

Știrileprotv.ro Ea l-a transformat pe Lewandowski într-o „bestie„: „Antrenorul meu personal!„ Cât de bine arată soția atacantului

Telekomsport FRF i-a făcut o ofertă lui Adrian Ilie: ”M-au căutat de curând”. Ce post i-a fost propus

PUBLICITATE Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România