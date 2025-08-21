Motivarea deciziei Curții de Apel Constanța

Curtea de Apel Constanţa a emis motivarea condamnării lui Vlad Pascu. Reamintim că tânărul este autorul accidentului tragic de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Instanţa a menţinut pedepsele aplicate de Judecătoria Mangalia, subliniind necesitatea unei reacţii severe a statului împotriva comportamentelor periculoase în trafic. Magistraţii au constatat că nu s-a putut demonstra intenţia de a ucide a lui Pascu.

Curtea de Apel Constanţa a explicat de ce Vlad Pascu nu poate fi condamnat pentru omor, menţinând încadrarea de ucidere din culpă. „Curtea constată că, în condiţiile probatoriului administrat, nu s-a putut demonstra că inculpatul (…) ar fi acţionat cu intenţia de a ucide”, au precizat magistraţii, conform sursei citate.

Instanţa a subliniat caracterul imprevizibil al accidentului, respingând argumentele părţilor civile care susţineau că evenimentul ar fi fost voit. Acţiunea lui Pascu a fost asupra autoturismului, accelerând peste limita legală şi ieşind de pe carosabil.

Ce spune instanța despre comportamentul lui Vlad Pascu înainte de accident

Martorii audiaţi în dosar au relatat despre încrederea lui Pascu în abilităţile sale de şofer. Acesta s-a lăudat cu maşina sa „foarte tare” şi a invitat mai multe persoane la plimbare. Cu puţin timp înainte de accident, Pascu fusese oprit de un alt echipaj de poliţie, dar a fost lăsat să plece.

Curtea a considerat că aceste aspecte nu dovedesc că inculpatul ar fi acceptat posibilitatea producerii unor consecinţe tragice. În schimb, s-a constatat o lipsă de responsabilitate faţă de respectarea regulilor de circulaţie.

Viteza lui Vlad Pascu, discutată în instanță

Instanţa a respins argumentele referitoare la ora târzie, lipsa traficului sau absenţa trotuarului. S-a subliniat că Pascu conducea cu 102,86 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, într-o curbă periculoasă. De asemenea, s-a menţionat că vizibilitatea era specifică răsăritului şi că traficul între staţiuni în sezonul estival nu putea fi considerat inexistent.

„Nu pot fi primite argumentele referitoare la ora, inexistenţa traficului pietonal şi rutier ori lipsa unui trotuar, cât timp, pe de o parte, inculpatul a fost depistat conducând cu o viteză de 102,86 km/h în condiţiile în care viteza maximă admisă pe acel sector de drum era de 50 km/h (curbă deosebit de periculoasă), iar pe de altă parte, s-a stabilit că vizibilitatea era specifică răsăritului, deci nu tocmai redusă şi că traficul fie pietonal, fie rutier, la acea dată (într-o zi de sâmbătă), între două staţiuni despre care se cunoaşte că în perioada sezonului estival se supraaglomerează, ar fi fost inexistent”, se arată în motivarea Curții.

Magistraţii au precizat că prezenţa alcoolului în sângele victimelor nu justifică reducerea pedepselor, deoarece acestea mergeau pe acostament, în şir indian. Astfel, s-a reţinut culpa exclusivă a lui Pascu în producerea accidentului.

Justificarea pedepsei maxime

Curtea de Apel Constanţa a apreciat că pedeapsa maximă „corespunde cel mai bine scopului preventiv şi sancţionator al pedepsei”, luând în considerare pericolul faptei şi periculozitatea inculpatului.

S-a evidenţiat prezenţa multiplelor substanţe interzise în organismul lui Pascu, inclusiv cocaină, metamfetamină, amfetamină şi benzodiazepine. Examinarea clinică a inculpatului a relevat o atitudine neadecvată, comunicare incoerentă şi dezorientare.

În ciuda vârstei inculpatului şi a sprijinului familial, Curtea a decis menţinerea pedepselor. „Reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au argumentat magistraţii.

Decizia finală: 10 ani de închisoare

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare de către Curtea de Apel Constanţa. Această decizie reprezintă punctul final al procesului judiciar şi subliniază gravitatea faptelor comise, precum şi necesitatea unei abordări ferme în cazurile de conducere sub influenţa substanţelor interzise.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, se mai arată în motivarea magistraților.

Cazul lui Vlad Pascu evidenţiază consecinţele tragice ale conducerii sub influenţa drogurilor şi a comportamentului iresponsabil în trafic. Decizia Curţii de Apel Constanţa transmite un mesaj clar privind severitatea cu care sunt tratate astfel de infracţiuni, în scopul prevenirii unor evenimente similare în viitor.

Cum s-a produs accidentul de la 2 Mai

Tragedia de la 2 Mai a șocat o țară întreagă. Accidentul s-a produs pe 19 august 2023, când Vlad Pascu, aflat la volan, a intrat cu mașina într-un grup de persoane care circulau pe marginea DN 39, între Vama Veche și 2 Mai.

În urma impactului, doi tineri au murit pe loc, iar alți trei au fost răniți. Autorul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ulterior, s-a stabilit că Vlad Pascu se afla sub influența mai multor substanțe interzise, inclusiv cocaină și amfetamină.

