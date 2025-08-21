Motivarea deciziei Curții de Apel Constanța

Curtea de Apel Constanţa a emis motivarea condamnării lui Vlad Pascu. Reamintim că tânărul este autorul accidentului tragic de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Instanţa a menţinut pedepsele aplicate de Judecătoria Mangalia, subliniind necesitatea unei reacţii severe a statului împotriva comportamentelor periculoase în trafic. Magistraţii au constatat că nu s-a putut demonstra intenţia de a ucide a lui Pascu.

Curtea de Apel Constanţa a explicat de ce Vlad Pascu nu poate fi condamnat pentru omor, menţinând încadrarea de ucidere din culpă. „Curtea constată că, în condiţiile probatoriului administrat, nu s-a putut demonstra că inculpatul (…) ar fi acţionat cu intenţia de a ucide”, au precizat magistraţii, conform sursei citate.

Instanţa a subliniat caracterul imprevizibil al accidentului, respingând argumentele părţilor civile care susţineau că evenimentul ar fi fost voit. Acţiunea lui Pascu a fost asupra autoturismului, accelerând peste limita legală şi ieşind de pe carosabil.

Ce spune instanța despre comportamentul lui Vlad Pascu înainte de accident

Martorii audiaţi în dosar au relatat despre încrederea lui Pascu în abilităţile sale de şofer. Acesta s-a lăudat cu maşina sa „foarte tare” şi a invitat mai multe persoane la plimbare. Cu puţin timp înainte de accident, Pascu fusese oprit de un alt echipaj de poliţie, dar a fost lăsat să plece.

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Curtea a considerat că aceste aspecte nu dovedesc că inculpatul ar fi acceptat posibilitatea producerii unor consecinţe tragice. În schimb, s-a constatat o lipsă de responsabilitate faţă de respectarea regulilor de circulaţie.

Viteza lui Vlad Pascu, discutată în instanță

Instanţa a respins argumentele referitoare la ora târzie, lipsa traficului sau absenţa trotuarului. S-a subliniat că Pascu conducea cu 102,86 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, într-o curbă periculoasă. De asemenea, s-a menţionat că vizibilitatea era specifică răsăritului şi că traficul între staţiuni în sezonul estival nu putea fi considerat inexistent.

„Nu pot fi primite argumentele referitoare la ora, inexistenţa traficului pietonal şi rutier ori lipsa unui trotuar, cât timp, pe de o parte, inculpatul a fost depistat conducând cu o viteză de 102,86 km/h în condiţiile în care viteza maximă admisă pe acel sector de drum era de 50 km/h (curbă deosebit de periculoasă), iar pe de altă parte, s-a stabilit că vizibilitatea era specifică răsăritului, deci nu tocmai redusă şi că traficul fie pietonal, fie rutier, la acea dată (într-o zi de sâmbătă), între două staţiuni despre care se cunoaşte că în perioada sezonului estival se supraaglomerează, ar fi fost inexistent”, se arată în motivarea Curții.

Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”
Recomandări
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Magistraţii au precizat că prezenţa alcoolului în sângele victimelor nu justifică reducerea pedepselor, deoarece acestea mergeau pe acostament, în şir indian. Astfel, s-a reţinut culpa exclusivă a lui Pascu în producerea accidentului.

Justificarea pedepsei maxime

Curtea de Apel Constanţa a apreciat că pedeapsa maximă „corespunde cel mai bine scopului preventiv şi sancţionator al pedepsei”, luând în considerare pericolul faptei şi periculozitatea inculpatului.

S-a evidenţiat prezenţa multiplelor substanţe interzise în organismul lui Pascu, inclusiv cocaină, metamfetamină, amfetamină şi benzodiazepine. Examinarea clinică a inculpatului a relevat o atitudine neadecvată, comunicare incoerentă şi dezorientare.

În ciuda vârstei inculpatului şi a sprijinului familial, Curtea a decis menţinerea pedepselor. „Reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au argumentat magistraţii.

Decizia finală: 10 ani de închisoare

Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil
Recomandări
Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare de către Curtea de Apel Constanţa. Această decizie reprezintă punctul final al procesului judiciar şi subliniază gravitatea faptelor comise, precum şi necesitatea unei abordări ferme în cazurile de conducere sub influenţa substanţelor interzise.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, se mai arată în motivarea magistraților.

Cazul lui Vlad Pascu evidenţiază consecinţele tragice ale conducerii sub influenţa drogurilor şi a comportamentului iresponsabil în trafic. Decizia Curţii de Apel Constanţa transmite un mesaj clar privind severitatea cu care sunt tratate astfel de infracţiuni, în scopul prevenirii unor evenimente similare în viitor.

Cum s-a produs accidentul de la 2 Mai

Tragedia de la 2 Mai a șocat o țară întreagă. Accidentul s-a produs pe 19 august 2023, când Vlad Pascu, aflat la volan, a intrat cu mașina într-un grup de persoane care circulau pe marginea DN 39, între Vama Veche și 2 Mai.

În urma impactului, doi tineri au murit pe loc, iar alți trei au fost răniți. Autorul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ulterior, s-a stabilit că Vlad Pascu se afla sub influența mai multor substanțe interzise, inclusiv cocaină și amfetamină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prințesa Briana Caragea a primit medalia Inima de Aur din partea lui Zelenski pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Călătoria cu trenul de la București la Kiev, via Chișinău, va fi din nou disponibilă. Când va fi redeschisă ruta
Știri România 21:35
Călătoria cu trenul de la București la Kiev, via Chișinău, va fi din nou disponibilă. Când va fi redeschisă ruta
Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil
Știri România 19:30
Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida

Monden

Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Stiri Mondene 18:34
Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Stiri Mondene 17:55
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
ObservatorNews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Mediafax.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49
KanalD.ro
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49

Politic

Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21:19
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21:03
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist