Vlad Pascu a recunoscut că era drogat „cu ceva bun”, când a ucis doi tineri, la 2 Mai, și și-a povestit copilăria nefericită

Scrisoarea de 12 pagini a lui Vlad Pascu

Vineri, pe 17 ianuarie, la Judecătoria Mangalia a avut loc primul termen din 2025 al procesului accidentului de la 2 Mai.

O sentință de 10 ani, 6 luni și 20 de zile a fost cerută de procurori pentru faptele lui Vlad Pascu. Decizia a fost însă amânată pentru 31 ianuarie.

Judecat pentru mai multe infracțiuni, printre care ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, Vlad Pascu a luat vineri cuvântul.

Tânărul a înmânat judecătoarei o scrisoare de 12 pagini, și a susținut că acuzațiile care i se aduc sunt „ridicole”.

O copilărie nefericită

Din punctul lui Vlad Pascu de vedere, ce l-a determinat să ia decizii greșite și să aibă un anturaj nepotrivit, este chiar situația de acasă.

„Școala primară a decurs destul de greu, deoarece acasă eram martor a disputelor de dinaintea divorțului, iar la școală elev model, ceea ce m-a făcut să port un fel de mască în spațiul public pentru a ascunde suferința mea, deoarece divorțul alor mei a implicat conflicte deschise, poliție, protecția copilului.

Ajungând să stau chiar o zi într-un centru de plasament, în ciuda averii părinților de ordinul sutelor de mii de euro.”, se precizează în scrisoare.

Recomandări Dispariții misterioase din colecțiile familiei regale la Muzeul Național Peleș. Poliția a deschis dosar penal pentru furt

Scrisoarea lui Vlad Pascu – Screenshot

Vlad Pascu susține că „s-a simțit folosit” în încercarea părinților de a-și împărți averea.

Tânărul povestește că rămânea singur acasă și 3 săptămâni pe lună, „dar cu bani la dispoziție”.

„Realizez că anturajul din jurul meu era foarte toxic și pe avantaj, urmărind situația mea financiară, nu altceva. (…) Eu căutam de fapt în altă parte validarea de care aveam nevoie.”, spune Vlad Pascu.

Apoi șoferul de la 2 Mai aduce în discuție ușurința cu care pot fi achiziționate substanțele interzise.

„Drogurile, în ziua de azi, sunt mai accesibile decât băutura, la care ți se cere cartea de identitate pentru a demonstra că ești major”.

Scrisoare Vlad Pascu – Screenshot

Recomandări Antonescu, după zece ani de nimic. Fapte, vorbe și post-adevăr

Noaptea accidentului de la 2 mai

Vlad Pascu povestește că în noaptea accidentului, în care Sebastian și Roberta au fost uciși, „ a prizat de pe o farfurie «ceva bun»”, de la care s-a simțit „amețit”.

Tânărul susține că „nu a avut nici măcar urme de canabis la rezultatul toxicologic”. Însă acest raport arată că luase un cocktail de droguri, în care erau amestecate mai mult de trei substanțe interzise, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină.

„Conduceam spre Constanța și ascultam muzică și eram destul de obosit. Țin minte momentul când la ieșirea dintr-o curbă am simțit un impact puternic, parbrizul s-a prăbușit peste mine și volanul mi-a sărit din cauza impactului, nici pe aproape gândul că aș fi lovit o persoană”, arată șoferul.

Scrisoare Vlad Pascu – Screenshot

Vlad Pascu credea că „a lovit vreun animal de talie mare” și susține că nu a auzit nimic care să-i atragă atenția.

„Atunci am primit informația care mi-a schimbat viața și aceea că sunt suspect de un accident rutier soldat cu două persoane decedate. Am fost vehement și am cerut să se verifice din nou și din nou și din nou și, deși o parte din mine a început să creadă în această posibilitate, nu am crezut până nu am ajuns la secție și am văzut pozele cu cei decedați”, continuă memoriul.

Recomandări Concluziile tragediei aviatice de la Letca Nouă. Cum au murit pilotul și tânăra de 28 de ani care primise zborul drept cadou de la iubit

Momentul de după accidentul de la 2 Mai – Scrisoare Vlad Pascu – Screnshot

„Regret nespus și îmi e greu să mă întorc în acea zi neagră”, a mai scris Vlad Pascu.

Acuzații „ridicole”

Ieri, în fața judecătorilor, Vlad Pascu a susținut că anumite acuzații ce i se aduc sunt „ridicole”.

„A fost o ședință tensionată, o să dau socoteală, știu că niciun cuvânt față de regretul față de faptele mele nu pot schimba ce s-a întâmplat sau să reducă suferința.(..) Sunt ridicole anumite acuzații care mi s-au adus astăzi. Să luați o hotărâre. Vreau să am parte de un proces echitabil, cum ar trebui. Este de neimaginat, impactul psihologic, ce s-a întâmplat în mass-media a fost mult peste înțelegerea mea și de aceea prefer să nu mă mai uit la televizor.”, a mai spus el, în sala de judecată, vineri, pe 17 ianuarie.

În scrisoarea depusă, șoferul precizează că „primele zile petrecute în arest au fost cele mai grele”.

Scrisoare Vlad Pascu – Screenshot

Despre momentul în care a fost audiat de DIICOT, Vlad Pascu scrie: „Mulțimea de cameramani era copleșitoare și a fost, cred, cel mai urât moment din viața mea. Presa scotea numai elementele ce puteau fi interpretate în față și asistam pasiv la ura ce se acumula.”

Accidentul de la 2 Mai

Accidentul rutier a avut loc 19 august 2023, în jurul orei 5:25, pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai.

Vlad Pascu, aflat la volanul unui autoturism, a intrat într-un grup de pietoni, provocând decesul a doi tineri și rănirea altor trei persoane.

După producerea tragediei, Pascu a părăsit locul accidentului, însă a fost ulterior localizat de poliție în Vama Veche.

Investigațiile au arătat că șoferul se afla sub influența mai multor substanțe interzise, inclusiv cocaină, amfetamină și metamfetamină.

În luna octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis oficial în judecată pentru faptele sale. De atunci, toate cererile acestuia de înlocuire a măsurii arestului preventiv au fost respinse de către autorități.

Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu în accidentul de la 2 mai au cerut vineri, la Judecătoria Mangalia, să se facă dreptate.

„Vreau exact vârsta băiatului meu, 21 de ani să primească”, a declarat tatăl unuia dintre tinerii uciși.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News