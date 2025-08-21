Ce au decis judecătoarele de la Curtea de Apel Constanța

Iată minuta deciziei definitive care a fost pronunțată joi, 21 august:

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA)

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), împotriva aceleiaşi sentin?e ?i reduce cuantumul daunelor morale acordate părții civile B. D.D., de la 50.000 euro la 20.000 euro.

În baza art.421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelurile declarate de către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, inculpatul Pascu Matei Vlad, părțile civile: I. C.I., V. A., Dragomir Cătălin Ştefan, Dragomir Livia, Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin și B. D.D., împotriva sentinței penale nr.25/31.01.2025 pronunțată de Judecătoria Magalia, ca nefondate. În baza art.421 pct. 1 lit.a Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA), ca inadmisibil. În baza art.422 Cod de procedură penală, raportat la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada executată de la data de 31.01.2025 la zi. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul Pascu Matei Vlad la plata sumei de 2500 lei, părțile civile: I.C.I,, C.V.A., B.D.D., Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin, Dragomir Cătălin Ştefan Dragomir Livia, la plata a câte 400 lei fiecare și Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA) la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul parchetului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.08.2025.

Cât ar putea să stea în spatele gratiilor Vlad Pascu

Potrivit Codului Penal, „liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă dacă cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.”

Rămas cu pedeapsa de 10 ani de închisoare decisă de Judecătoria Mangalia, Vlad Pascu poate deveni eligibil pentru liberarea condiționată după executarea a 6 ani și 6 luni din pedeapsă. Pentru că din ea i se scad cei 2 ani de arest preventiv executați până acum, el ar mai putea rămâne în spatele gratiilor încă 4 ani și jumătate.

Avocaţiii care au apărat în proces interesele două familii îndoliate s-au declarat nemulțumiți de condamnarea pe fond și au sesizat ca ea s-a oprit fix la granița ce schimba condițiile de liberare, doar pentru ca Vlad Pascu a primit, pentru fugă de la locul accidentului „o pedeapsă orientată spre mediu, nu spre maxim. De ce i-a dat o pedeapsă mai mică, când el i-a lăsat pe copiii aceia zăcând pe jos şi a fugit?”, întreba, retoric, avocata Daniela Ganea.

Infracţiunea de părăsire a locului accidentului se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Însă Pascu primise, pe fond, 3 ani de închisoare, din care i s-a adăugat doar un an (o treime) la pedeapsa rezultantă.

„Maximum pedepsei rezultante pe care îl putea primi era de 10 ani, 6 luni şi 20 de zile. Dacă îi dai 10 ani, el intră la alte condiţii de liberare condiţionată”, explica avocata Ganea.

Dacă ar fi primit 10 ani și 6 luni de închisoare, Pascu ar fi trebuit să stea în spatele gratiilor aproape 8 ani, înainte de a cere liberarea condiţionată.

Cum s-a întâmplat accidentul mortal de lângă Vama Veche

În noaptea de 19 august 2023, la ora 05:20, Vlad Pascu, aflat sub influenţa drogurilor şi la volanul unui Mercedes decapotabil, a intrat cu peste 100 km/h într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului ce leagă Vama Veche de 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit.

Imediat după accident, testat cu aparatul Drugtest, Pascu a ieşit pozitiv pentru cocaină, amfetamine şi metamfetamine, iar din analiza probelor de urină, efectuată ulterior, a rezultat și consumul ecstasy.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Cine a lipsit de pe banca acuzaților, în procesul lui Vlad Pascu

Cu o zi înainte de accidentul în care a ucis doi tineri, Vlad Pascu a fost oprit în trafic chiar de către şeful Poliției Rutiere Constanța. Tânărul obţinuse permisul auto cu trei luni în urmă și conducea aceeași mașină cu care a comis accidentul. Iar acel Mercedes decapotabil nu avea nici semnul de „şofer începător”, dar nici poliță RCA. Și, deși trebuia să-i rețină talonul şi plăcuțele de înmatriculare, şeful Poliției l-a lăsat pe Vlad Pascu să plece, fără să îi dea vreo sancțiune.

În noaptea de 18/19 august 2023, Pascu era în Vama Veche şi îi plimba cu maşina pe prietenii care au declarat ulterior, în anchetă, că el „conducea haotic, făcea drifturi şi avea viteză foarte mare, chiar şi 200 km/h”.

La ora 00:40, un bărbat a văzut maşina în trafic și a sunat la 112, semnalând că e posibil ca şoferul să fie beat sau drogat. Abia după două ore, Mercedesul a fost oprit în Vama Veche, de un agent de poliție și un jandarm care au găsit în mașină, în portiera de lângă scaunul șoferului, patru pastile sedative şi un joint.

Însă Pascu a fost testat doar pentru consum de alcool. Fiindcă rezultatul a fost negativ, la ora 4:30, el a fost lăsat liber, a urcat din nou la volan și, în mai puţin de o oră, a provocat accidentul mortal.

Șeful Poliției Române: „100% tragedia putea fi evitată”

Atitudinea polițiștilor, subliniază judecătoarea care l-a condamnat pe fond,, a dus la „consolidarea percepției inculpatului că, atâta timp cât chiar organele de poliție i-au permis să plece, el ar fi capabil să conducă autoturismul pe drumurile publice”.

Dacă poliţiştii şi-ar fi făcut treaba, „100% tragedia putea fi evitată”, recunoştea şeful Poliţiei Române, chestorul Benone Matei, imediat după accident.

Tot atunci, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţa că vor fi declanşate cercetări prealabile pentru patru şefi din IPJ Constanţa şi un agent de poliţie. În cazul altor doi poliţişti, a fost sesizat Parchetul, pentru abuz în serviciu.

Până acum, nimeni nu a fost pus sub acuzare. Iar dintre poliţiştii cercetaţi, doar doi au fost sancţionaţi, simbolic, cu reducerea salariului cu 20%, pentru trei luni.

Procurorii susțineau că şi victimele sunt vinovate

În rechizitoriu prin care Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia spun că „accidentul a fost cauzat de un cumul de factori”, iar pe lângă şofer, de vină sunt şi victimele.

În opinia Parchetului, tinerii loviţi cu mașina de Vlad Pascu „au creat o stare pasivă de pericol”, pentru că „se deplasau necorespunzător, pe partea dreaptă a acostamentului în direcţia de deplasare, contrar prevederilor art. 72 din OUG nr. 195/2002 (care obligă pietonii la deplasarea pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia de mers, în absenţa trotuarului)”.

„Era imposibil să mergem pe partea stângă a drumului”, spun Cristina I. și Alex C., doi dintre tinerii răniţi în accident. Ei au reconstituit, în premieră, ultima parte a drumului parcurs în noaptea tragediei, pe trotuarul care se termină în câmp.

„Nu aveau nicio alternativă”, iar „responsabilul moral e autoritatea locală”, acuză experţii consultaţi de Libertatea, după ce au văzut imaginile de la faţa locului.

Dosarul în care e inculpată familia Pascu, restituit la DIICOT

Anul trecut, după producerea accidentului, Vlad Pascu a fost pus sub acuzare de DIICOT într-un alt dosar, pentru deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu, dar și pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri de trafic de droguri.

În același dosar, mama tânărului, Miruna Pascu, e acuzată de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare, iar tatăl, Mihai Pascu, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

În septembrie anul trecut, Tribunalul Bucureşti a anunţat că rechizitoriul emis în cazul lui Claudiul Pascu e lovit de nulitate absolută, pentru că procurorii DIICOT de la Secţia de Combatere a Traficului de Droguri nu aveau competenţa, nici materială, nici după calitatea persoanei, ca să efectueze ancheta.

În cazul acuzaţiilor aduse Mirunei Pascu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a dispus eliminarea din dosar a unei probe importante (înregistrarea ambientală a discuţiei dintre inculpată şi colaboratoarea DIICOT care purta microfon), apoi a decis restituirea dosarului la DIICOT. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel București, în ianuarie anul acesta.

