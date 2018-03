Statisticile oficiale ale Ministerului de Externe arată că peste patru milioane de români au rezidenţa în străinătate. Asta înseamnă că 20% din populația României s-a stabilit pe termen lung în afara granițelor. Anul trecut, acestora li s-au mai adăugat alte două milioane de turiști români. Bogdan Stănescu, șeful Departamentului Consular al MAE, a declarat la Interviurile Libertatea LIVE că s-a înregistrat o creștere spectaculoasă a activității în consulate. Eliberarea documentelor de călătorie, în special a pașapoartelor, ocupă cea mai mare parte din activitatea funcționarilor. Anul trecut au eliberat peste două milioane de documente. Pentru a evita cozile de la, MAE a lansat o sistem de alertă prin SMS pentru cei cărora urmează să le expire pașaportul.

Noutăţi legate de pașapoarte

„Pașaportul dvs. va expira în curând. Pentru reînnoire, programați-vă online pe epasapoarte.ro (România) sau econsulat.ro (străinătate)“ Acesta este mesajul pe care românii îl vor primi pe telefonul mobil cu trei luni înainte ca documentul de călătorie să expire. “Cetățenii români, din diferite motive, unele de înțeles, nu s-au uitat să vadă când le expiră pașaportul şi au ajuns în ultima clipă. A fost lansat un sistem de atenționare prin SMS. Practic, toți cetățenii români, atât cei din străinătate cât şi cei ţară, primesc un SMS prin care sunt atenționați că pașaportul lor urmează să expire în următoarele trei luni de zile. SMS-ul care e trimis în țară poartă semnătura Direcției Generale de Pașapoarte. SMS-ul care este trimis în exterior poartă semnătura Departamentului Consular. (…) Chiar în corpul textului este menționat faptul că va expira pașaportul şi sunt prezentate două portaluri informatice unde să aplici, să te programezi şi să ști exact când să te prezinți la Oficiul Consular şi la Direcția de Pașapoarte”, a declarat Bogdan Stănescu, șeful Departamentului Consular al Ministerului de Externe.

Oficialul spune că numărul mare de români din străinătate a dus la creșterea spectaculoasă a activității la ghișee. “În ultima perioadă, din statisticile noastre, s-a constat că activitatea consulară este activitatea cu cea mai spectaculoasă creștere la nivelul întregii administrații publice locale, ceea ce generează un volum imens de servicii consulare. În anul 2017 am avut la ghișeu peste două milioane de servicii consulare efectuate. Pe lângă această cifră semnificativă mai avem o serie de prestații consulare necuantificabile, vizite a penitenciare, cetățeni români reținuti, decese, accidente. Comparativ cu anul 2016 am avut o creștere de peste 20%. Am comparat ianuarie 2017 cu ianuarie 2018 şi am observat o creștere de 40% la serviciilor prestate. Cea mai mare creştere a fost pe zona documentelor de călătorie, a pașapoartelor”, a precizat șeful Departamentului Consular al MAE.

