Cum promovează presa de stat de la Beijing vacanțele în China folosind imagini cu munții Elveției

Potrivit Blick, videoclipul a fost editat digital. S-au adăugat câțiva nori, perspectiva a fost rotită, iar lumina a fost ajustată. „Acei munți nu sunt în China. E un masiv aproape de Interlaken, Brienzer Rothorn, care străjuiește Lacul Brienz”, notează jurnaliștii de la Zürich.

„Mi l-au furat și pe Rasta, câinele meu ciobănesc”

„Nu este un caz izolat. Se întâmplă în fiecare zi”, a spus Sylvia Michel, șocată de faptul că a fost copiată inclusiv imaginea lui Rasta, câinele ei ciobănesc.

Fotograful vrea să raporteze videoclipul: „Aceasta este o încălcare gravă a legii drepturilor de autor”.

Videoclipul a fost distribuit, cu hashtagul GlamourChina, și de ziarul de stat „China Daily”, oficiosul de limbă engleză al partidului.

#GlamorChina Wouldn't you like to visit this peaceful getaway and enjoy play time with your dog in a small town nestled at the foot of the mountain? pic.twitter.com/Md83RH23Nd — China Daily (@ChinaDaily) May 10, 2021

Fotografia originală a Sylviei Michel

