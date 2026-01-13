„Măsură normală pentru cineva ca Putin, țintă de profil înalt”

Potrivit informațiilor credibile ale serviciilor secrete ucrainene, dublurile lui Putin sunt cele care apar în public, mai ales în contexte riscante.

Speculațiile privind utilizarea dublurilor de către liderul rus circulă de ani, alimentate de zvonuri legate de sănătatea sa precară.

Sir Richard Dearlove a explicat: „Există ocazii, în funcție de circumstanțe, când Putin ar folosi o dublură pentru motive de securitate. Este o măsură aproape normală pentru cineva ca Putin, o țintă de profil înalt”.

Riscurile la adresa securității liderului rus au crescut semnificativ de la începutul războiului declanșat în Ucraina. Kievul a demonstrat capacitatea de a lovi adânc în teritoriul rus.

„Putin ar putea fi o țintă pentru dronele ucrainene, dacă locația sa exactă ar fi cunoscută”, a adăugat Sir Richard.

La întâlnirile diplomatice merge chiar el, „ar fi greu de menținut înșelătoria”

Potrivit lui, dublurile nu sunt utilizate în întâlniri diplomatice directe sau în contexte sensibile, unde ar fi greu de menținut înșelătoria.

În schimb, dublurile pot fi folosite la evenimente publice, cum ar fi vizitele în fabrici sau locuri de joacă, mai ales în medii exterioare, unde presa este la distanță și securitatea poate fi compromisă

Sir Richard Dearlove a fost șeful MI6 din 1999 până în 6 mai 2004. Foto: Profimedia

Cel puțin două dubluri, arată un raport cu AI

Un raport din 2023 realizat de rețeaua TV japoneză TBS a folosit tehnologia AI pentru analizarea mișcărilor corporale și recunoașterea facială a lui Putin.

Rezultatele au indicat diferențe semnificative între aparițiile lui Putin, sugerând utilizarea a cel puțin două dubluri.

De exemplu, analiza unei vizite la Podul Crimeei în 2022 a arătat o potrivire de doar 53% între cel prezent și Putin „cel real”.

Serviciile de informații ucrainene susțin că dublurile lui Putin au fost antrenate să-i imite mersul, construcția corporală și trăsăturile faciale.

Putin a lucrat ca ofițer de informații externe în KGB timp de 16 ani, ajungând la gradul de locotenent-colonel, înainte de a demisiona în 1991 pentru a începe o carieră politică în Sankt Petersburg.

Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciilor militare de informații ucrainene, a afirmat că dublurile sunt folosite pentru economisirea timpului liderului rus sau în contexte periculoase, „unde este mai bine să riști dublura decât originalul”.

Serhii Kîslîția, adjunctul ministrului de Externe ucrainean, a sugerat că o dublură a lui Vladimir Putin a participat la întâlnirea cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump la Moscova.

În 2024, în timpul vizitei din Ciukotka, districtul autonom din Orientul Îndepărtat, Vladimir Putin, a declarat că foștii colegi de școală și de universitate nu cred că este cu adevărat el când se întâlnesc

Kirilo Budanov a sugerat că liderul de la Kremlin are cel puțin trei astfel de înlocuitori. În schimb, fostul adjunct SBU, Viktor Iahun, consideră că „Putin are cel mult o dublură”, subliniind dificultatea pregătirii mai multor înlocuitori.

Activistul rus pentru drepturile omului Mark Feighin a susținut că „Putin într-adevăr are o dublură, dar aceasta nu îl înlocuiește la evenimente publice”.

În 2020, într-un interviu pentru agenția de stat TASS, Vladimir Putin a spus că nu are sosie, mărturisind însă că, la începutul anului 2000, i s-a propus utilizarea sosiei ca măsură de securitate, dar că a refuzat.

Kremlinul a negat, în mai multe rânduri, că președintele are o dublură.

Marii lideri ai lumii aveau dubluri

Istoria utilizării dublurilor de către liderii politici este bine documentată. Iosif Stalin l-a folosit pe actorul Felix Dadaev, care a murit la 102 ani, drept dublură pentru evenimente publice, iar liderul irakian Saddam Hussein avea cel puțin 3 dubluri. Fidel Castro a recurs la dubluri pentru a evita cele peste 600 de tentative de asasinat.

În Marea Britanie, Winston Churchill a beneficiat de dubluri în scopuri de propagandă și dezinformare în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

Alte măsuri de securitate ale liderului de la Kremlin

Când călătorește în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, Putin călătorește cu o toaletă portabilă. O anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că gărzile de corp degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.

Problemele de sănătate ale lui Putin au alimentat și mai mult speculațiile. Liderul rus a fost văzut deseori tremurând, fiind instabil pe picioare sau respirând greu, iar în 2022 a fost surprins cu o pătură groasă la o paradă.

Raportările includ zvonuri de Parkinson și cancer pancreatic, iar imaginile cu urme de tratament intravenos pe mâna lui Putin au intensificat aceste suspiciuni.

În iunie anul trecut, Putin a vorbit despre starea sa de sănătate, în timpul unei ceremonii de decorare. El a menționat doar că are probleme cu vederea, dar refuză să poarte ochelari.

Niciodată nu s-a comunicat nimic oficial despre vreo eventuală boală a liderului de la Kremlin.

Presa rusă independentă a dezvăluit, de asemenea, că Putin este însoțit permanent de o echipă de medici, gata să intervină în cazul unei urgențe medicale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE