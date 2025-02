Cum se poate apăra Europa fără ajutorul SUA

Articol de John Paul Rathbone (Londra), Henry Foy (Bruxelles).

Pentru toți cei care nu au înțeles acest mesaj, Pete Hegseth, secretarul american al apărării, l-a transmis săptămâna trecută într-un discurs care i-a lăsat pe mulți europeni îngroziți, în care a avertizat partenerii să nu presupună că prezența militară americană în Europa va fi „pentru totdeauna”.

„Ceea ce a spus Hegseth este profund inconfortabil”, a declarat Jack Watling, senior fellow la think-tank-ul Royal United Services din Londra. „Dar dacă forțează Europa să se adune – atunci acesta ar putea fi proverbialul șut în „unmentionables” de care avem nevoie”.

Deși Trump nu este singurul președinte american care își critică aliații din NATO, el este primul care forțează Europa să se gândească serios la ceea ce ar trebui să facă dacă SUA și-ar retrage scutul de apărare. Statele din flancul estic al NATO sunt deosebit de îngrijorate că președintele rus Vladimir Putin va reuși să obțină retragerea trupelor americane de pe teritoriul lor. În fruntea listei de „lucruri de făcut” a Europei se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, îmbunătățirea apărării aeriene, înlocuirea echipamentelor logistice și a altor echipamente auxiliare furnizate de armata americană, precum și îmbunătățirea pregătirii trupelor europene și menținerea unei descurajări nucleare eficiente.

Cea mai publică manifestare a noii urgențe a Europei sunt discuțiile privind reînarmarea, care s-au accelerat drastic în ultimele zile, discuțiile concentrându-se pe modul de creștere a bugetelor militare naționale și pe găsirea de noi mecanisme financiare pentru a pune în comun bani pentru proiecte comune. Printre acestea se numără un scut paneuropean de apărare antiaeriană, pentru a umple golurile din sistemele de protecție antiaeriană și antirachetă lacunare ale continentului, și sisteme de transport, cum ar fi aeronavele de transport greu pentru mobilitate rapidă și realimentare din aer, care sunt furnizate în prezent numai de SUA.

Europa are, de asemenea, o lipsă critică de muniții cu rază lungă de acțiune și de platforme logistice militare de masă, au declarat oficialii NATO. Dacă Europa ar dobândi aceste active strategice, aceasta ar fi „cea mai mare schimbare de joc”, potrivit lui Camille Grand, un fost oficial de rang înalt al NATO care lucrează în prezent la Consiliul European pentru Relații Externe, deoarece Europa ar fi capabilă să îndeplinească aproape întreaga gamă de sarcini militare, fără asistența SUA.

„Ei (americanii) sunt numiți aliatul indispensabil cu un motiv”, a declarat un ministru european de externe. „Nu putem desfășura nicio formă de operațiune militară complexă fără ei, sau să susținem chiar și sarcini simple”.

Un exemplu în acest sens este operațiunea militară desfășurată de Franța în 2013 în Mali, care a necesitat transportul de echipamente militare din partea SUA, precum și utilizarea constantă a avioanelor americane de realimentare din aer cu baza în Spania pentru a menține în aer avioanele de luptă franceze.

Theo Francken, ministrul belgian al apărării, a declarat pentru FT că majoritatea sistemelor-cheie de apărare ale Europei provin din SUA. „Când vorbim despre F-35, când vorbim despre sisteme de rachete sol-aer, acestea sunt aproape toate americane”, a declarat Francken. În ceea ce privește elicopterele de transport greu, Chinook, fabricat în SUA, a fost cea mai bună opțiune, a spus ministrul, adăugând că un aparat similar dezvoltat de un consorțiu paneuropean, NH90, a fost „oribil”.

Apoi, există războiul din Ucraina. Liderii europeni care s-au reunit luni la Paris pentru a discuta cum să răspundă la negocierile de pace dintre SUA și Rusia au ajuns la concluzia că sprijinul american este necesar pentru orice desfășurare a unei forțe europene de menținere a păcii în Ucraina.

„Țările europene trebuie să joace un rol principal … dar au nevoie de un sprijin din partea SUA”, a declarat marți John Healey, ministrul britanic al apărării. Provocarea constă în faptul că, timp de 80 de ani, armatele europene au fost asamblate și instruite pentru a se baza pe sprijinul SUA, iar înlocuirea acestuia va necesita timp – și miliarde de euro.

O întrebare acută este ce s-ar întâmpla dacă SUA ar retrage brusc o parte sau toți cei aproximativ 90 000 de militari staționați în Europa. Potrivit oficialilor și analiștilor, riscul cel mai urgent ar fi dacă Trump ar retrage cei 20.000 de militari pe care Joe Biden i-a trimis în Polonia, România și statele baltice imediat după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina la începutul anului 2022. Trump a declarat marți că nu dorește să retragă toate trupele americane din Europa ca parte a unui acord de pace.

„Nimeni nu ne cere să facem asta, așa că nu cred că ar trebui să facem asta. Eu nu aș vrea să fac asta. Dar această întrebare nu s-a pus niciodată”, a spus el. Președintele american a mai precizat că ar sprijini trupele europene de menținere a păcii în Ucraina într-un scenariu postbelic. „Dacă vor să facă asta, este minunat. Sunt total de acord dacă vor să facă asta”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că ezită să se angajeze să trimită trupe poloneze în Ucraina postbelică, ca parte a unei „forțe de reasigurare” europene, deoarece ar putea lăsa vulnerabilă țara sa, care se învecinează atât cu Rusia, cât și cu Belarus, aliatul militar al Moscovei. În teorie, ar trebui să fie ușor pentru Europa să furnizeze suficiente trupe pentru a-și apăra frontierele de atacuri.

Armatele europene au aproape 2 milioane de militari la un loc, dintre care 1,3 milioane numai în UE. Dar, în practică, multe dintre aceste trupe nu sunt apte să fie desfășurate.

„Există adesea un decalaj mare între capacități și pregătirea trupelor”, a declarat Ben Barry, fost brigadier în armata britanică și membru senior la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra. „De asemenea, este departe de a fi clar că forțele europene dispun de stocuri suficiente de muniție, provizii și piese de schimb”.

Săptămâna trecută, un oficial european aflat la Munchen și-a amintit cum aliații europeni au rămas fără muniții esențiale la mai puțin de o lună de la începerea campaniei aeriene din 2012 din Libia și au avut nevoie de aprovizionarea SUA.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate.

