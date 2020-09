Pentru început, trebuie să știți că, dacă nu aveți o reședință diferită de domiciliu, veți vota la secția la care ați fost arondat. Puteți afla unde trebuie să votați pe pagina web: www.registrulelectoral.ro.

Cu ce acte vă prezentați la secția de votare

La secția de votare mergeți cu actul de identitate (carte de identitate, buletin, pașaport, carnetul de serviciu pentru elevii din școlile militare). Nu contează cu ce act de identitate din cele menționate mai sus vă prezentați, important este ca el să fie valabil în ziua votului.

Ajunși la secția de votare, veți prezenta actul de identitate operatorului de calculator, care îl va scana. După aceea, vă veți deplasa către membrii biroului electoral. Aceștia vă vor identifica pe lista electorală și veți da o semnătură. Abia apoi veți primi buletinele de vot.

Este vorba despre patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul județean și unul pentru președintele consiliului județean. Dacă locuiți în București, veți primi tot patru buletine: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului București și unul pentru Consiliul General al Municipiului București.

Recomandări La Vaslui, o bunică nu s-a trezit după o operație de bilă, iar medicii au transferat-o inertă la spitalul COVID de la Bârlad, deși fusese testată negativ

Vezi lista cu toți candidații la alegerile locale 2020 în București

Atenție la ștampila de control!

La ieșirea din cabina de vot, fiecare buletin se introduce într- una dintre cele patru urne corespunzătoare.

Important: Înainte de a intra în cabina de vot, asigurați-vă că pe buletinul de vot (de regulă pe spate) este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă aceasta lipsește, votul dumneavoastră va fi declarat nul!

Cum aplicați corect ștampila “VOTAT”

Aplicați ștampila cu mențiunea “VOTAT” pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit. Atenție, ștampila trebuie aplicată în interiorul unui singur patrulater. Ulterior, buletinul trebuie îndoit, astfel încât pagina goală care poartă ștampila de control a secției de votare să rămână în afară, apoi se introduce în urnă. Dacă ați îndoit greșit buletinul, votul nu este anulat, dacă secretul votului este asigurat.

Recomandări Cifrele oficiale: deși România tratează în spital 60% din cazurile de COVID-19, bolnavii mor mai repede

Important: Dacă ați aplicat greșit ștampila, dar nu ați apucat să introduceți votul în urnă, puteți cere un buletin nou. Primul va fi anulat.

Când este votul considerat nul

După ce ați votat, restituiți ștampila și primiți înapoi actul de identitate, care va avea ștampila cu mențiunea “VOTAT” – pe buletine sau un timbru autocolant – pe cărțile de identitate.

Nu fotografiați buletinul de vot și evitați fotografierea sau filmarea în secția de votare.

În schimb, votul este considerat nul dacă nu are ștampila de control a secției de votare sau dacă buletinul are alt model decât cel aprobat. Tot nul este votul dacă ștampila are un alt model decât cel oficial.

De asemenea, dacă aplicați ștampila cu mențiunea “VOTAT în afara patrulaterelor sau în două sau mai multe patrulatere, votul este considerat nul.

Citeşte şi:

Alegeri locale 2020. Ce nu ai voie să faci în secţia de votare

Alegeri locale 2020. Cum vor fi identificați alegătorii în secțiile de votare

Unde votezi duminică la alegerile locale 2020. La ce oră se deschid secţiile de votare

PARTENERI - GSP.RO Anul trecut divorța cu scandal de cea de a doua soție. Acum, Marian Drăgulescu nu se mai ferește și se afișează alături de noua iubita. Cum arată

PARTENERI - PLAYTECH Ce a făcut Carmen Șatran, studenta criminală din Timișoara, după gratii. Vestea șoc venită acum

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2020. Luna Plină în Berbec | VIDEO URANISSIMA