Pamela și Michael Cleary, care au opt nepoți, au fost încătușați și au petrecut o noapte într-o celulă plină de gândaci, fără hrană sau apă, fiind acuzați de spionaj, potrivit sursei citate.

Acuzațiile față de cei doi au fost formulate după ce Michael a fotografiat cu telefonul mobil două nave militare. Cei doi au fost opriți de un soldat care le-a ordonat să șteargă fotografiile și le-a cerut să le vadă pașapoartele.

Când cei doi britanici au fost arestați și interogați sub acuzații de spionaj, atunci când au încercat să părăsească Grecia pentru a se întoarce în Marea Britanie.

„Am aproape 60 de ani și nu am avut nici măcar o amendă pentru parcare, așa că, atunci când am aflat că suntem acuzați de spionaj, am devenit isterică. Mike a făcut fotografiile pentru că este pasionat de armată și am încercat să explicăm asta poliției, spunându-le că suntem doar doi turiști obișnuiți și asta este o greșeală', a povestit Pamela Cleary.

„A fost băgați amândoi într-o celulă plină de țânțari și gândaci. Era doar o fereastră mică și era cald înăuntru. Tot ce îmi amintesc este ca Mike scutura gândacii de pe mine. El a fost foarte afectat, spunând: ‘Eu am fotografiat, nu ar trebui să fii și tu aici, din cauza mea ești aici. A fost îngrozitor', a mai spus britanica.

În dimineața următoare, cei doi au fost duși la un tribunal din Kos pentru a fi audiați de un magistrat, dar nu li s-a dat un avocat sau un translator.

'Soldatul s-a ridicat și și-a spus povestea. Nu aveam nici o idee despre ceea ce spunea el. Apoi Mike a încercat să explice că nu știa că fotografierea în acea zonă era ilegală. Apoi, magistratul a spus că va avea loc o nouă audiere în luna iulie și asta a fost tot', a mai povestit femeia.

Celor doi li s-a permis să se întoarcă în Anglia, dar au fost obligați să-și lase telefoanele în Grecia.

Cuplul s-a întors în Marea Britanie și a angajat un avocat grec, dar cazul a fost închis două săptămâni mai târziu, iar telefoanele mobile le-au fost returnate.

Cei doi povestesc că după experiența trăită în Grecia sunt sub stres post-traumatic și că fac terapie pentru a trece peste acel moment și iau anti-depresive pentru a putea să-și continue viața.

Cuplul a depus o plângere la consulatul britanic și a afirmat că li sa oferit un sprijin redus în timpul reținerii. Un purtător de cuvânt al Oficiului pentru Externe și Commonwealth a declarat aseară: „Personalul nostru a oferit sprijin pentru doi britanici după detenția lor și eliberarea ulterioară din Kos la începutul acestui an. Le-am oferit o listă de avocați locali, le-am transmis mesajele primite de la familia lor și ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la cazul lor față de autoritățile elene'.