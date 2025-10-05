Un teaser misterios și o promisiune îndrăzneață

Dacia a anunțat în toiul nopții, pe paginile sale oficiale de social media, că pregătește o lansare-surpriză. O singură fotografie și două mesaje au fost suficiente ca să aprindă curiozitatea fanilor: „Small, built like a giant” („Mic, construit ca un gigant”) și „Pregătește-te pentru ceva nou”.

Imaginea arată un automobil cu o formă neobișnuită, aflat sub un reflector puternic. Umbra proiectată pe perete este mult mai mare decât mașina în sine, o metaforă perfectă pentru sloganul campaniei.

Fanii Dacia, împărțiți: Spring nou, Sandero 4×4 sau o dubă?

Dacia a anunțat oficial că prezentarea va avea loc luni, 6 octombrie. Deocamdată, nu a fost oferit niciun detaliu tehnic, iar compania nu a confirmat dacă este vorba despre un nou model sau o versiune revizuită a unuia deja existent.

Sub postarea oficială, comentariile curg cu sute pe minut. Mulți fani cred că imaginea ascunde noua generație Dacia Spring, modelul electric al mărcii, care ar urma să fie complet redesenat și, posibil, să primească un alt nume.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Alții vorbesc despre un posibil Sandero 4×4 electric, un mini SUV urban, un pick-up compact sau chiar o mică dubă de oraș. În glumă, unii fani au scris: „Dacia lansează noul Lăstun!”.

Un an plin de lansări pentru Dacia

Constructorul de la Mioveni traversează o perioadă aglomerată, cu mai multe proiecte în lucru. Pe lângă teaserul misterios, compania se pregătește să introducă noile motorizări 4×4 automate pentru modelele Duster și Bigster, deja anunțate, dar încă nelansate oficial.

În paralel, Dacia lucrează la versiunile revizuite ale gamei Sandero, Logan și Jogger, confirmate oficial și surprinse deja în imagini spion.

Dacia vine cu modele complet noi pe drum

Printre proiectele confirmate se numără și un automobil electric de clasă mică, construit pe baza platformei Renault Twingo, care va fi produs în Slovenia, la uzina din Novo Mesto. Modelul va fi dezvoltat împreună cu Nissan, dar încă nu se știe dacă va purta numele Spring.

Pe lângă acestea, Dacia dezvoltă două modele complet noi, bazate pe platforma CMF-B folosită și de Bigster. Este vorba despre un fastback și un hatchback, programate pentru lansare anul viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE