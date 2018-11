Dana Rogoz este o persoană extrem de deschisă și sinceră, astfel că nu a avut nicio reținere să povestească unde anume a întreținut o partidă de dragoste.

„Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată”, a povestit Dana Rogoz pentru unica.ro.

Totodată, „Abramburica” a mai declarată că ea consideră masturbarea importantă și a declarat că după vârsta de 18 ani a primit foarte multe jucării sexuale.

„O consider importantă și necesară (masturbarea – n.r.) dar nu am nevoie de ea atât de des. Pot să-mi satisfac și altfel nevoile. După 18 ani foarte multă lume îmi făcea cadou jucării sexuale. Erau pe genul: ‘A crescut Abramburica!. Am primit de toate, de la chiloți comestibili și cătușe cu puf și până la gadgeturi. Aveam o noptieră plină, dar nu pot să zic că le-am accesat… a fost așa o perioadă, dar după mi-a trecut”, a mai povestit Dana Rogoz, potrivit sursei citate.

